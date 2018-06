Um auf einem Marktplatz wie Amazon seine Produkte zu verkaufen, ist mehr nötig, als nur ein paar Artikel einzustellen. Mit diesen Tipps schaffen Sie die Basis, um auf Amazon erfolgreich zu sein.

Die Basis für den Erfolg bilden natürlich ausführliche und fehlerfreie Produktbeschreibungen mit einer passenden, hochwertigen Bebilderung. Im Grundsatz gelten hier die gleichen Anforderungen, wie sie in unserem kleinen 1x1 für Ebay beschrieben sind.

Etailment-KLASSIKER Trotz Tempo-Wandel sind manche guten Dinge länger wertvoll.

Kluge Studien, sinnvolle Tipps, brauchbare Tools, spannende Cases.

Deshalb präsentieren wir Ihnen lesenswerte zeitlose Artikel von etailment in loser Folge.

1. Suchbegriffe und Angebote optimieren

Zusätzlich empfehlen sich diese Maßnahmen:

Optimieren Sie die Suchbegriffe, die Sie zur Kennzeichnung Ihres Produkts eintragen können. Verwenden Sie einzelne Wörter statt Phrasen. Sie müssen dabei keine Wörter aus dem Produkttitel wiederholen, da Amazon diese bereits in den Suchergebnissen berücksichtigt. Sehen Sie sich auch ähnliche Produkte auf Amazon an und lernen Sie, mit welchen Begriffen diese charakterisiert wurden. Vielleicht finden Sie hier Anregungen für Keywords, die Sie noch nicht verwenden um ihr Amazon-SEO zu verbessern.

2. Sponsored Produkte nutzen

Bei der Platzierung in den Suchergebnissen von Amazon spielt die Verkaufshistorie eine wichtige Rolle. Wer auf dem Marktplatz frisch eingestiegen ist, kann die Sichtbarkeit gegenüber den Kunden mit "Gesponsorten Produkten" erhöhen. Das ist zwar nicht kostenlos, eröffnet aber die Chance, recht schnell eine Verkaufshistorie aufzubauen.

3. Hinterlegen Sie Verkäuferinformationen

Das Ausfüllen der Verkäuferinformationen, in denen Sie auch Fakten über Ihr Unternehmen verraten, ist eine Maßnahme, die das Vertrauen der Kunden in Ihr Angebot erhöht. Die Interessenten eines Angebots können sich so besser einen Eindruck vom Händler verschaffen.

4. Kämpfen Sie um die Buybox

Wer direkt in der Buybox erscheint, hat es als Händler geschafft. Nach welchen Algorithmen Amazon hier die Händler platziert, ist geheim. Es gibt aber einige Faktoren, die sich offensichtlich positiv auf die Platzierung auswirken:

Gute Verkäuferbewertungen: Es muss Ihr Ziel sein, ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit zu erreichen.

Wettbewerbsfähige Preise: Ein niedriger Gesamtpreis einschließlich Produktpreis und Versandkosten ist nützlich.

Verfügbarkeit der Ware: Kontrollieren Sie Ihren Lagerstand, damit die Nachfrage stets befriedigt werden kann.

Niedrige Erstattungsrate: Mit guten und stimmigen Produktbeschreibungen und schnellem Versand werden Sie eine niedrige Rücksendequote halten können.

5. Preise im Blick behalten und anpassen

Versuchen Sie nicht, die Preise für Ihre Produkte manuell anzupassen und auf dem Niveau des Wettbewerbs zu halten. Ein Werkzeug für das Repricing unterstützt Sie wirkungsvoll bei dieser wichtigen Aufgabe. Wie bereits erwähnt, spielt ein konkurrenzfähiger Preis eine wichtige Rolle, um die Buybox zu erreichen . Verfallen Sie aber nicht in Aktionismus, denn schließlich muss sich Ihr Geschäft ja auch rechnen.

Eine Abweichung um mehr als 2 Prozent nach oben gegenüber den Mitbewerbern kann Ihre Chancen auf einen Verkauf bereits drastisch reduzieren. Bei der Preisanpassung müssen Sie natürlich aufpassen, nicht unter von einigen Herstellern geforderten Mindestpreise zu geraten.

6. Schnüren Sie Bundles

Produktbundles sind ein probates Mittel, um sich im engen Wettbewerb gegenüber anderen Händlern zu differenzieren. Das Mobiltelefon, das passende Headset und eine Tasche sind ein klassisches Paket. Nicht nur, wenn Sie Fulfillment by Amazon einsetzen, ist es ratsam, für das Bundle eine eigene EAN dafür zu beantragen. Die Vorteile eines Bundles sind u.a.:

Sie erstellen ein "neues" Produkt, das andere Händler nicht unbedingt sofort und einfach nachbilden können.

Sie steigern Ihren Durchschnittsbestellwert.

Sie schaffen für den Kunden Mehrwert.

7. Setzen Sie auf Amazon Prime

Was ist Versand durch Amazon



Prime Kunden wollen ihre Ware schneller, geben aber mehr Geld auf Amazon aus. Gerade durch den schnellen und kostenlosen Versand landen rasch Artikel im Warenkorb, die dort sonst vielleicht nicht hineingelegt worden wären. Deswegen ist es ratsam, seine Artikel auch für Prime verfügbar zu machen. Wenn Sie FBA einsetzen , erhalten Sie automatisch und ohne Zusatzkosten Zugang zu Amazon Prime. Der Service kann sich damit positiv auf Ihren Umsatz auswirken.