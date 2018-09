Jetzt ist es offiziell: Karstadt und Kaufhof fusionieren. Das Gemeinschaftsunternehmen hat große Ziele - vor allem auch für das Omnichannel-Geschäft. Was der Handelsprofessor Gerrit Heinemann davon hält, wie viele Häuserschließungen er erwartet und welche Zukunft die Warenhäuser haben, sagt er im Interview mit etailment.

Quelle existiert nicht mehr, Neckermann auch, Hertie ebenso. Und an diesem 11. September im Jahr 2018 erfolgt die nächste Zäsur im deutschen Einzelhandel: Karstadt und Kaufhof verkünden ihren Zusammenschluss, zwei traditionsreiche Warenhausunternehmen gehen nicht mehr getrennte Wege und wollen gemeinsam gegen den Bedeutungsverlust ankämpfen - und durch Gemeinsamkeiten wie bei Einkauf, IT und Logistik viel Geld sparen. Es ist von 200 Millionen Euro im Jahr die Rede.



Darauf einigten sich jetzt die Eigentümer beider Häuser, hier die österreichische Signa Retail (Karstadt), dort die kanadische Hudson's Bay Company (HBC, Kaufhof).



Zum neuen gemeinsamen Unternehmen gehören Galeria Kaufhof, Karstadt, das gesamte Einzelhandelsgeschäft von HBC Europa (Saks Off 5th, Galeria Inno in Belgien, Hudson‘s Bay in den Niederlanden) sowie auch Karstadt Sports und der gesamte Lebensmittel- und Gastronomiebereich beider Unternehmen (Dinea, Galeria Gourmet, Karstadt Feinkost, Le Buffet).



Es geht in der Summe um 243 Standorte in Innenstadtlagen und insgesamt 32.000 Mitarbeiter. Signa Retail wird 50,01 Prozent der Anteile an der neuen Holdinggesellschaft halten, HBC 49,99 Prozent. Das neue Konstrukt wird von Karstadt-Chef und Signa-Retail-Geschäftsführer Stephan Fanderl geleitet. Zu seinem Team gehören Führungskräfte von Galeria Kaufhof und Karstadt, heißt es laut Mitteilung.

Elf Internetplattformen miteinander verschmelzen

Außerdem sollen die E-Commerce-Plattformen galeria-kaufhof.de, saks-off-5th.de, inno.be, hudsonsbay.nl, dinea.de, karstadt.de, karstadt-restaurant.de, karstadt-reisen.de, hood.de, kisura.de und karstadtsports.de zusammengeführt werden."Diese kombinierte Online-Präsenz bietet eine starke Plattform für zukünftiges Wachstum im E-Commerce-Segment", heißt es weiter. "Gemeinsam können wir nun die Möglichkeiten der Digitalisierung und die Stärken des Einzelhandels in Innenstadtlagen besser nutzen als jemals zuvor", sagt Stephan Fanderl.

Herr Heinemann, es ist vollbracht, Karstadt und Kaufhof verschwistern sich…

Heinemann: …das Bundeskartellamt muss noch ein Wörtchen mitreden.



Erwarten Sie hier Schwierigkeiten?

Moment, als es darum ging, wer die Standorte von Kaisers-Tengelmann übernehmen darf, hat das Kartellamt sich quer gestellt. Deswegen darf man auch bei der Warenhausfusion nichts ausschließen.



Also gut, nehmen wir an, die Fusion wird genehmigt. Beide Partner versprechen jetzt, ein führender Omnichannel-Anbieter zu werden. Welche Chancen räumen Sie dem Vorhaben ein, so unterschiedliche Plattformen wie Karstadt.de und etwa hood.de zusammen zu führen?

Das Geschwurbel von Omnichannel hören wir jetzt seit gut zwanzig Jahren. Besser wird es dadurch heute auch nicht, denn es fehlt auf beiden Seiten das grundsätzliche Verständnis für dieses Thema, und es fehlen die grundsätzlichen Voraussetzungen.



Die da wären?

Ein exzellenter Onlineshop, der so gut funktioniert wie bei Amazon. Aber das ist keiner der Shops der beiden Partner, sie sind bestenfalls dritt-, aber meistens eher fünftklassig.

