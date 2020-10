Wie sieht der Handel in zehn Jahren aus? Antworten darauf liefert der HandelsMonitor Mega-Trends 2030+, der als wöchentliche Serie auf etailment.de erscheint. Diesmal erklären Gastautoren Dr. Bernhard Swoboda und Amelie Winters, welcher kulturelle Wandel sich im Handel bis 2030 vollziehen und warum Individualisierung beim Kauf alltäglich sein wird. Dass Kundenzentrierung heute schon wegweisend ist, zeigt ein Blick nach China.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Über die Autoren



Er ist - zusammen mit seinen langjährigen Mitstreitern, den Universitätsprofessoren Thomas Foscht, Hanna Schramm-Klein und Dirk Morschett - Mitautor des HandelsMonitors. Professor Swoboda ist in Beiräten/Aufsichtsräten aktiv sowie als Referent in Firmen und Beratungsprojekten, u.a. mit COOP Schweiz, Henkel, Kaufland, Metro Group und Rewe Group. Er begründete das © Universität Trier © Universität Trier Professor Dr. Prof. h.c. Bernhard Swoboda ist Inhaber der Professur für Marketing & Handel der Universität Trier. Seine Forschungsfelder umfassen Handelsmanagement, Konsumgütermarketing und Internationales Marketing-Management.Er ist - zusammen mit seinen langjährigen Mitstreitern, den Universitätsprofessoren Thomas Foscht, Hanna Schramm-Klein und Dirk Morschett - Mitautor des HandelsMonitors. Professor Swoboda ist in Beiräten/Aufsichtsräten aktiv sowie als Referent in Firmen und Beratungsprojekten, u.a. mit COOP Schweiz, Henkel, Kaufland, Metro Group und Rewe Group. Er begründete das www.netzwerkhandel.com, einen Zusammenschluss praxisorientierter Professoren.Amelie Winters ist als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Lehrstuhl für Marketing und Handel von Professor Swoboda an der Universität Trier tätig.

Schnelle Bedarfsbefriedigung und individuelles Einkaufserlebnis

© HandelsMonitor, in Ahnlehnung an SAP White Paper Retail 2019

Omnichannel: Gebot für stationäre wie für Onlinehändler

HandelsMonitor Mega-Trends 2030+ Der HandelsMonitor Mega-Trends 2030+ stellt zwölf Trends vor, die Handelslandschaft und -konzepte in den nächsten Jahren maßgeblich beeinflussen werden. Von der Digitalisierung über Customer Centricity, Smart-City-Szenarien, Miet-Commerce, Anytime/Anywhere-Logistik bis hin zur Internationalisierung und zur Entstehung neuer Markenwelten im Zeitalter von Youtube zeichnet er ein wissenschaftlich fundiertes und differenziertes Bild der globalen Handelslandschaft.

Wenn der Schuh seinen Verschleiß meldet

Bedarfe erkennen und zusätzliche Services anbieten

© JD 2019a; IDC 2019

JD ersetzt suchbasiertes durch empfehlungsbasiertes Einkaufen



© imago images / Westend61 Etailment-Expertenrat "Landen und Expandieren": In 5 Schritten zur End-to-End-Customer-Experience Der Kunde ist König, User Centricity, Kundenfokus - viele Ausdrücke, ein Konzept: Es geht darum, die Bedürfnisse des Kunden in den Mittelpunkt zu rücken, etwa bei Sales- und Marketingaktivitäten. Moderne Technologien bieten dazu zahlreiche Möglichkeiten, denn die Customer Journey verlagert sich immer mehr ins Netz. Unternehmen eröffnen sich so völlig neue Potenziale, den Kunden in unterschiedlichen Stadien digital direkt zu erreichen. Mehr lesen



© Lego Wear Customer Experience Augmented Reality - Das nächste große Ding? Bei Schulungen an Industriemaschinen oder im Gaming-Bereich ist Augmented Reality längst schon ein bereichernder Faktor. Unser Gastautor Dr. Mark Harwardt von der Hochschule für angewandtes Management hat in einer anwendungsorientierten Untersuchung analysiert, ob es dies auch für den Online-Handel sein kann. Mehr lesen



© Adyen Customer Journey Was Kunden im Laden wirklich erwarten Gerade der stationäre Handel sucht fieberhaft nach einer Antwort auf die Frage, was die heterogene Masse namens Kunde eigentlich wirklich will. Und während die einen magische Spiegel aufstellen, setzen andere Händler den Schwerpunkt verstärkt auf Service-Angebote. Bloß welcher Ansatz verspricht mehr Erfolg? Mehr lesen

Der Drang der Digital Natives nach Originalität und Mitgestaltung von Angebotsleistungen wird 2030 den digitalisierten Handel prägen.Zukünftig werden diejenigen Händler erfolgreich sein, die jede Facette der sogenannten Customer Experience verstehen und Technologien nutzen, um Organisation und Prozesse in der gesamten Value Chain immer wieder anzupassen.Studien zeigen, dass bereits heute kundenorientierte Unternehmen um 60% profitabler sind. Sie sind effektiver.Kunden wünschen sich 2030 die beste Customer Experience: schnell, günstig, unterhaltsam, lohnenswert, personalisiert, sicher und rund um die Uhr. Experten haben im Rahmen unserer Delphi-Studie den Trend Individualisierung der Customer Experience eingeschätzt. Sie gehen davon aus, dass 2030 Güter des täglichen Bedarfs automatisch geliefert werden und beim Einkauf dem Streben nach Erlebnis gefolgt wird.Produkte, Preise und Kommunikation werden stärker individualisiert und fokussiert werden. Die Zustimmung von 90,4 % ist die Höchste aller Trends.Food-Kundenbedürfnisse wie Frische, Schnelligkeit, Bequemlichkeit und Preis dominieren auch 2030. Qualität, Erreichbarkeit, Service und Preis werden die Wahl der Händler bestimmen. Lokale und vor allem smarte Läden gewinnen an Bedeutung, wobei Online-Angebote üblich sein werden.Omnichannel - also smarte Offline-Stores integriert mit neutechnologiebasierten Online-Stores und -Touchpoints - werden bei Food nicht nur von den heutigen Brick-and-Mortar-Händlern angeboten, sondern auch von heutigen Online-Pure-Playern.Im Food-, Fashion-, Elektro- oder Beauty-Handel ist die Experience weitergehend. Traditionelle Kaufprozesse verlieren an Bedeutung, beispielsweise beginnend mit dem Bedürfnis nach Schuhen, gefolgt von der Suche nach Artikeln, probieren, kaufen und bezahlen.Im Zukunftsszenario streamen Sensoren in Schuhen die Nutzungs- und Fitnessdaten, was sowohl eine optimierte Produktherstellung und 360-Grad-Kundenprofile ermöglicht als auch Kunden wertvolle Einblicke in Produktnutzung, Verschleiß und Laufverhalten in Echtzeit gibt.Kunden werden benachrichtigt, sobald sich der Schuh dem Ende seiner Lebensdauer nähert, wobei durch maschinelles Lernen und Marketing Intelligence personalisierte Produktempfehlungen, auch aus Daten von Peergruppen, Trends und Social-Media-Inputs, erfolgen. Der Kunde wählt Ersatz für seinen abgelaufenen Schuh und nutzt gegebenenfalls Click&Collect zur Abholung.Im Offline-Store kommt es für den Händler darauf an, weitere Bedarfe zu erkennen und Zusatzservice anzubieten (zum Beispiel Fußscan für maßgefertigte und live ausgedruckte Sohlen). Die Daten werden dem Kundenprofil hinzugefügt und die Customer Experience wird durch individuelles Erlebnis, Prozesse und Produkte geprägt.Eine entsprechende Kundenintegration, ohne biometrische Kundendaten, ist heute schon bekannt, wird aber durch Crowd Shaping, Echtzeit-Produktherstellung, All-in-One-Services etc. noch bereichert.JD zählt zu den größten Ex-Online-Pure-Playern Chinas mit diversifizierten Geschäftsfeldern sowie Partnerschaften. JD.com ersetzt zunehmend ein suchbasiertes durch ein empfehlungsbasiertes Einkaufen, das auf maschinellen Lernalgorithmen beruht.In vielfachen Kontakt- und Bezugspunkten werden Kundendaten (Feedback, Präferenzen, Kauf- und Kommunikationsverhalten, Standort- und Bezahldaten) mit unternehmensspezifischen Daten verlinkt und in die eigene Plattform gespeist (siehe Abbildung oben).Analysemethoden und maschinelles Lernen dienen zur Kundenprofilerstellung und -segmentierung, zur Trendidentifikation und zum Filialmanagement.Artikel- und Gesichtserkennung werden kontinuierlich verfeinert, um individuelle Produktempfehlungen, Promotions, Preise und Produkte zu optimieren. Mit weiteren Initiativen werden bis 2030 solche Händler weltweit reinen Plattformanbietern überlegen sein.