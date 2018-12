An welchen Hochschulen können Studierende in Sachen Onlinehandel besonders viel mitnehmen? Eine Antwort gibt jetzt ein "Hochschulatlas E-Commerce" vom Branchenverband bevh.

mehr als 120 Hochschul-Studiengängen



Unter www.hochschulatlas-ecommerce.de hat der bevh die deutschen Hochschulangebote nach Studiengängen ausgewertet, die mindestens in Teilbereichen Schnittmengen mit dem Onlinehandel und Digital Commerce aufweisen. Praktisch: Der "Atlas" kann mit Such- und Filterfunktionen genutzt werden.Ergebnis der Untersuchung: Ingibt es Wissen rund um Onlinemarketing, Informationswissenschaft, Logistik-Management oder E-Commerce-Recht.Das klingt zunächst recht viel. „Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass lediglich etwa 1 Prozent aller Studiengänge in Deutschland sich direkt mit dem wichtigsten Wachstumstreiber im Handel auseinandersetzt,“ sagt Martin Groß-Albenhausen, Vize-Hauptgeschäftsführer des bevh. Obendrein ziele jeder dritte Studiengang auf den Master-Abschluss und setze einen vorangehenden Abschluss voraus.Ausgewertet wurden für die kostenlose Hochschulkarte die Modulhandbücher in jedem Studiengang. Darüber hinaus schaute der bevh, welchen Anteil der E-Commerce an den für den Erwerb des Abschlusses angebotenen Credit-Points ausmacht.MEHR ZUM THEMA: