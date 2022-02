Zum zweiten Mal lässt die Universität St. Gallen deutsche, österreichische und Schweizer Start-ups aus Handel und Konsumgüterindustrie gegeneinander antreten. Bewerbungen sind noch bis zum 20. März möglich. Die zehn besten Ideen werden für den 26. April 2022 nach in St. Gallen eingeladen, wo live ein Gewinner ermittelt wird – er erhält das Zertifikat "Top Swiss Retail Start-up 2022". Etailment.de verlost zehn Tickets für das Event.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Für den 26. April 2022 lädt das Insititute of Retail Management der Universität St. Gallen (IRM-HSG) zum "IRM Retail Startup Showcase" ein. Im Rahmen dieses Gründerforums treffen nach Angaben der Universität zehn Start-ups, Investoren, Forscher, Studierende und Manager aus dem DACH-Raum aufeinander, "wenn die besten Start-ups aus Handel und Konsumgüterindustrie ihr Geschäftsmodell präsentieren". Erwartet werden etwa 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.



Im Rahmen der Veranstaltung wird live ein Gewinner ausgewählt und erhält die Auszeichnung "Top Swiss Retail Startup 2022", Zugang zum Coaching-Netzwerk des IRM-HSG und 3.000 Schweizer Franken. Für den zweiten Platz sind 2.000 Franken ausgelobt, für den dritten Platz 1.000 Franken.



"Wir eröffnen den Wettbewerb für Start-ups aus Handel und/oder Konsumgüterindustrie", wirbt die Universität. "Die zehn besten Start-ups werden zum Start-up-Showcase eingeladen und dürfen unserer hochkarätigen Jury ihre Idee pitchen" – Bewerbungen für die Zehn-Minuten-Slots sind noch bis zum 20. März 2022 möglich, es gibt die Kategorien "Logistik & Beschaffung", "Konsumgüter & Produktinnovationen" sowie "Einkaufserlebnis, Kundeninspiration & Technologie".



Für das Rahmenprogramm kündigt die Universität Impulsvorträge von Top-Managern, Pitches von Gründern sowie interaktive Networking-Elemente "bei Bürli & Bier" an.



Etailment.de verlost zehn Tickets für das Event, die Codes gelten wahlweise für den Online-Zugang oder als Eintrittskarte zur Präsenz-Veranstaltung. Wer bis Montag, 21. Februar 2022, 12:00 Uhr, eine E-Mail mit seiner oder ihrer Adresse an etailment@dfv.de schreibt, nimmt an der Verlosung teil – benachrichtigt werden die Gewinner noch am Montag per E-Mail.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen; die eingegangenen E-Mails werden nach der Rückbestätigung durch den Gewinner gelöscht.



Der "IRM Retail Startup Showcase" hatte 2021 seine Premiere als Online-Veranstaltung. Sie steht als Zwei-Stunden-Video in voller Länge zur Verfügung.