Von den Betriebsärzten erhoffen sich viele einen ähnlichen Schub für die Covid-Impfkampagne wie von den Hausärzten. Auch im Einzelhandel sind viele Mitarbeiter noch nicht geimpft - obwohl sie aufgrund ihrer Tätigkeit mit viel Kontakt zur Prioritätsgruppe 3 gehören. Viel spricht deshalb für betriebliche Impfkampagnen. Diese bergen jedoch auch Herausforderungen. Dabei geht es nicht nur um den Aufbau von Impfstraßen und die richtigen Lagermöglichkeiten für Vakzine. Wie Technik dabei helfen kann, das Impfmanagement zu vereinfachen, erläutert Nadine Wolanke vom Softwareanbieter Salesforce.

Spontan verteilte Impftermine belasten die Personalplanung

Rahmenbedingungen für die Betriebsärzte

Über die Autorin © Salesforce Nadine Wolanke verantwortet den Bereich Retail und Konsumgüter für Salesforce Deutschland. Sie und ihr Team beraten Kunden unter anderem zu Fragestellungen rund um das Thema Omnichannel. Nadine Wolanke ist seit 2013 bei Salesforce in unterschiedlichen Rollen aktiv und blickt auf über 15 Jahre Erfahrung in der Technologiebranche zurück. Vor Salesforce arbeitete sie bei IBM, zuletzt verantwortlich für ein großes deutsches Handelsunternehmen.

Hochdynamisches Impfmanagement

Flexibel dank technischer Unterstützung

Den Mitarbeitern die Teilnahme erleichtern



Mit dem Fortschreiten der Impfkampagne gegen Covid-19 rückt ein Ende der Einschränkungen im beruflichen und privaten Alltag wieder in greifbare Nähe. Viele Unternehmen wollen die Impfungen selbst mit ihren Betriebsärzten umsetzen.Nicht nur für Filialisten wie den Drogeriemarktbetreiber Rossmann, der in Niedersachen an einem Modellprojekt teilnimmt, ist das Thema von hoher Wichtigkeit: So können sie einen entscheidenden Beitrag zur Impfkampagne leisten – und ihre Mitarbeiter schützen.Gerade im Lebensmitteleinzelhandel können Unternehmen durch ihre Beteiligung auch zwei Problemstellungen angehen: Zum einen sind häufig noch gar nicht all ihre Mitarbeiter geimpft – obwohl sie aufgrund ihrer Tätigkeit mit viel Kontakt zur Prioritätsgruppe 3 gehören.Zum anderen ist es für Unternehmen eine Herausforderung, die oft spontan verteilten Impftermine von Belegschaftsmitgliedern organisatorisch aufzufangen. Natürlich machen sie die Termine möglich, aber es erhöht den Druck bei der Personalplanung.Doch dieser Weg ist mit Herausforderungen verbunden: Denn die Impfungen der Mitarbeiter müssen koordiniert und ein strukturierter Ablauf sichergestellt werden. Dabei geht es nicht nur um den organisatorischen Aufbau von Impfstraßen und die richtigen Lagermöglichkeiten für Impfstoff.Die Coronavirus-Impfverordnung setzt den rechtlichen Rahmen für die Impfung durch Betriebsärzte. Grundsätzlich dürfen sie alle Mitarbeiter eines Unternehmens impfen. Darüber hinaus dürfen auch Angehörige, Personal von Zulieferern oder Anwohner geimpft werden.Wichtig ist, dass die Betriebsärzte die ärztliche Impfaufklärung vornehmen – die Einwilligung sollten sie dokumentieren. Aus Haftungsgründen sollte die Impfeinladung durch die Betriebsärzte erfolgen. Die Impfung vornehmen kann allerdings auch befähigtes Personal unter ihrer Aufsicht.Klar gilt auch: Unternehmen dürfen die Möglichkeit schaffen – es steht den Beschäftigten aber frei, ob sie sich impfen lassen. Die Dokumentation und Organisation stellen beim Impfmanagement nicht zu unterschätzende Aufgaben dar.Zum Impfmanagement gehört auch die Abfrage der Zahl der impfwilligen Mitarbeiter, die Organisation von Erst- und Zweitterminen und der Datenaustausch mit Behörden.In kleinen Unternehmen mag das via Tabellenkalkulation gelingen. In größeren Unternehmen wird die Komplexität dieser Faktoren schnell herausfordernd – vor allem, weil die Planung momentan sehr dynamisch angepasst werden muss.Denn: Ähnlich wie bei Hausärzten beginnen die Betriebsärzte mit sehr überschaubaren Impfstoffmengen – deren Zahl sich von Woche zu Woche ändern kann. Ein Beispiel: Der Arbeitgeberverband BDA war eigentlich von rund 800 Impfdosen pro Betriebsarzt in der Woche ab dem 7. Juni ausgegangen. Es wurden nur ca. 100.Daraus folgt, dass jegliche Terminvergabe sehr dynamisch angepasst werden muss. Diese Administration ist spätestens bei Filialisten nicht mehr händisch leistbar, ohne anderswo in massive Ressourcenprobleme zu laufen.Technologie kann das Impfmanagement deutlich vereinfachen und diese Flexibilität ermöglichen. So können Unternehmen und Betriebsärzte das Terminmanagement mit einer geeigneten Plattform, beispielsweise der Vaccine Cloud von Salesforce, nicht nur auf die Impfstoffmengen anpassen.Auch etwaige Priorisierungen unter den Mitarbeitern – etwa bei Vorerkrankungen – oder Priorisierungen von Regionen werden möglich. Denn gerade da, wo die generelle Impfkampagne langsamer verläuft, leisten die Betriebsärzte einen essenziellen Beitrag.Die richtige Technologie gibt Betriebsärzten zudem nicht nur Mittel zur eigenen Organisation an die Hand, sondern auch unkomplizierte Wege der Terminvereinbarung. Wenn Mitarbeiter sich selbst registrieren, ihre Daten eintragen und Impftermine vereinbaren können, wird ihnen die Teilnahme erleichtert. Das erhöht die Impfbereitschaft.Genauso sollten Unternehmen ihr Angebot an die Mitarbeiter herantragen und ihnen die Teilnahme möglichst einfach machen. Informationsmaterial kann weitere Hemmungen abbauen.Wenn Apps zur Selbstorganisation zur Verfügung stehen, die auch automatisiert Benachrichtigungen zur Erinnerung versenden, dann entlastet es die Betriebsärzte von administrativen Aufgaben. Denn normalerweise haben sie nicht ein derartiges Terminvolumen zu organisieren, erst recht nicht mit dynamischen Verschiebungen.So können Unternehmen eigene, effiziente Impfkampagnen gestalten. Zudem erhalten sie Transparenz über die Schutzmaßnahmen im Unternehmen. Und Mitarbeiter erhalten einen niedrigschwelligen, schnellen und unkomplizierten Zugang zu ihrer Impfung – und erleben, dass sie und ihr Wohlergehen für ihr Unternehmen im Mittelpunkt stehen.