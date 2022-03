Der Optiker Mister Spex setzt seinen Wachstumskurs trotz - oder gerade wegen der Corona-Pandemie - fort. Das Unternehmen setzt schon seit der Gründung vor 15 Jahren auf ein digitales Geschäftsmodell. Welche neuen Online-Services während der Lockdowns dazu kamen, warum Mister Spex gleichzeitig immer mehr stationäre Filialen eröffnet und welche Rolle die Mitarbeiter dabei spielen, erläutert Co-CEO und Vorstand Dr. Mirko Caspar im Etailment-Interview.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

© Mr. Spex

Dr. Mirko Caspar Dr. Mirko Caspar ist seit 2011 bei Mister Spex und verantwortet dort als Co-CEO und Vorstand die Bereiche Marketing, Category-Management, Product-Management sowie die Retail-Stores und internationalen Märkte. Er begann seine Karriere bei McKinsey als Unternehmensberater mit Schwerpunkt Strategie, Marketing und Brand-Management, bevor er in eine Führungsposition bei Universal Music Deutschland wechselte. 2006 war er Mitbegründer des Virtual-World-Unternehmens Metaversum, wo er als einer der Geschäftsführer fungierte. Zudem ist er Mitbegründer der Agenturen Userlutions GmbH und Caspar-Feld Marketing-Performance GmbH.

© Mr. Spex



© shutterstock / CROCOTHERY Reden wir über Corona Mister Spex-Chef Graber: "Kontaktlinsen waren das Toilettenpapier der Augenoptik" Mister Spex hat sich als Onlineoptiker längst zu einem Omnichannel-Unternehmen gewandelt. Und hatte beim Lockdown Folgen. Alle Läden wurden geschlossen - obwohl man eigentlich nicht musste, denn Optiker gelten als systemrelevant. Aber Schutz von Mitarbeitern und Kunden waren wichtiger. Mister Spex-Gründer Dirk Graber spricht von zwischenzeitlichen Veränderungen im Unternehmen, einer stabilen Lieferkette - und welche Waren Verkaufsschlager waren. Mehr lesen



© IMAGO / agefotostock Hybride Kunden Omnichannel: Auch der Service muss mithalten Die Zukunft des Handels ist digital. Das gilt auch für lokale Ladengeschäfte. Filiale und E-Commerce verschmelzen zunehmend. Online-Verkaufskanäle und Click & Collect sind dabei allerdings noch nicht die Endausbaustufe. Vielmehr sollten alle Unternehmensbereiche mit Kundenkontakt in den digitalen Raum wandern, um die Customer Experience zu optimieren, sagt Markus Rohmeyer von der Novomind AG. Mehr lesen



© IMAGO / agefotostock Omnichannel-Handel Convenience schlägt Marke: Tipps für effiziente Omnichannel-Prozesse Omnichannel ist keine Kür mehr, sondern Pflicht für jedes Unternehmen, das sich im Wettbewerb behaupten will. Versuche, den Kunden zu Marken- oder Unternehmenstreue zu erziehen, sind ebenso zum Scheitern verurteilt wie eindimensionale Konzepte, die sich beispielsweise allein auf den günstigsten Preis als Entscheidungskriterium fokussieren. Die Grundlage der Kundenzufriedenheit bilden reibungslose Prozesse, die durch ihre Flexibilität der Individualität des Kunden gerecht werden. In einem Gastbeitrag erklärt Dr. Angela Bischoff, Vice President Arvato Systems, wie Handelsunternehmen effiziente Omnichannel-Prozesse etablieren. Mehr lesen



© IMAGO / Ralph Peters Omnichannel Wie stationäre Händler jetzt aus der Not eine Tugend machen Galt der E-Commerce vor Corona noch als Verkaufskanal, so hat er sich in den letzten anderthalb Jahren zum Versorgungskanal gewandelt, auch für Zielgruppen und Generationen, die bisher mit Onlineshopping nicht viel am Hut hatten. Vor diesem Hintergrund müssen sich stationäre Händler, die für die Zukunft ein zweites, digitales Standbein schaffen möchten, fragen, wie sie ihre Vertriebskanäle direkt richtig verschmelzen, anstatt einfach zwei Systeme – Laden und Webshop – nebeneinanderher zu bedienen. Nina Pütz, CEO von Ratepay, gibt in einem Gastbeitrag Tipps, wie Händler Omnichannel richtig umsetzen. Mehr lesen

Seit Beginn der Corona-Pandemie konnte Mister Spex nach eigenen Angaben den Marktanteil weiter ausbauen. Zunächst kaum verwunderlich, schließlich gilt das Berliner Unternehmen als führender Online-Optiker in Europa. Gleichzeitig setzt Mister Spex aber immer stärker auf physische Filialen.Etailment sprach mit CEO Dr. Mirko Casper über das Geschäft in der Zeit der Lockdowns und das Miteinander von Mensch und Technik im Unternehmen.Uns hilft das Geschäftsmodell, die Kombination aus online und offline, resilient in jeder Lage zu wachsen. Online hat uns geholfen, schnell, effektiv und flächendeckend eine Marke aufzubauen. Auf dem Interesse und dem Vertrauen können wir dann aufbauen und in hochfrequenten Lagen tolle Läden aufmachen. Da die Kunden ein integriertes, digital gestütztes Einkaufserlebnis haben, verlassen sie den Laden mit einem Kundenkonto, das Nachkauf und Service super einfach macht. Im Ergebnis haben wir dann maximale Flexibilität für unsere Kunden, eine sehr hohe Kundenzufriedenheit und resilientes Wachstum.Natürlich waren wir, wie auch die gesamte Einzelhandelsbranche, von Corona-Beschränkungen betroffen. Zu Beginn des ersten Lockdowns 2020 mussten alle Stores geschlossen und Neueröffnungen verschoben werden. Optiker sind aber systemrelevant, und so konnten wir die Stores bald wieder öffnen und mit den Lockerungen schrittweise unser Ladennetz wie geplant ausbauen. Alles natürlich unter Beachtung strenger Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen und etwas vorsichtiger als ursprünglich geplant – denn auch wenn die Läden offen waren, sind sie vom niedrigeren Traffic in den Städten und Einkaufszentren schon betroffen gewesen. In den letzten zwei Jahren haben wir aber 30 neue Läden eröffnet, darunter erstmals in Österreich und Schweden.Gleichzeitig konnte unser Online-Geschäft auch während des Lockdowns in vollem Umfang betrieben werden und durch die überproportionale Nachfrage ein starkes Wachstum verzeichnen – das ist der große Vorteil eines digitalen Geschäftsmodells. Darüber hinaus haben wir unser Online-Angebot um zahlreiche neue digitale Services und Features erweitert, darunter die Optikberatung über Video oder die Einführung des ersten Online-Sehtests in Deutschland gleich zu Beginn des ersten Lockdowns.Unsere Mitarbeiter sind für den Erfolg und die Weiterentwicklung unseres Geschäfts maßgeblich. Ob als Optiker, Storemitarbeiter, Logistiker oder Entwickler: Alle tragen durch die eigenen individuellen Fähigkeiten zum Unternehmenserfolg bei. Letztlich müssen wir gemeinsam Erfolge erzielen, auf Unternehmens-, aber auch auf persönlicher Ebene. Zentrale Tools sind hier unser Strategie- und OKR-Prozesse: Die Strategie wird in jährliche OKRs (Objectives und Key Results) heruntergebrochen. Gemeinsam entwickeln wir dann OKRs auf Quartalsebene für die Company und die Teams. Das schafft klare Orientierung, mehr Autonomie und erleichtert die Erfolgskontrolle. Monatliche Mitarbeiter-Zufriedenheitsabfragen helfen, in einem hybriden Setting und einer wachsenden Belegschaft zu erkennen, ob die "Energie" noch stimmt.Wir haben durch Befragungen herausgefunden, dass zwei Drittel der Konsumenten in Europa keine Freude daran haben, Brillen zu kaufen. Deshalb verfolgen wir seit der Gründung von Mister Spex vor fast 15 Jahren das Ziel, den Weg zu einer passenden Brille für Menschen leicht, intuitiv und innovativ mit einer Kombination aus Technik und Mensch zu gestalten. Über ein paar zentrale Features für das Kundenerlebnis habe ich schon berichtet. Dazu kommt, dass wir im Rahmen des Wachstums repetitive Prozesse automatisieren können und müssen (von der Logistik über Performance Marketing). In Summe sind wir ein innovationsgetriebenes Unternehmen und müssen die zentralen Kompetenzen für Produkt, Technologie und Daten inhouse haben – flexibel, agil, in der Cloud und sich ständig entwickelnd.Um einen Einblick zu geben, sind folgende Prinzipien für uns wichtig und beispielhaft: Agiles Arbeiten in cross-funktionalen Teams rund um die OKRs. Dabei stehen Kunden und datengetriebenes Vorgehen durch die eigene Datenkompetenz (eigenes DWH, Team, etc.) im Fokus, zudem das kollaborative Arbeiten in einer Matrix und zuletzt die Automatisierung der repetitiven Prozesse. Während der Pandemie war es außerdem wichtig, die Kommunikation auch aus dem Homeoffice sicherzustellen und für die Teams vor Ort in den Stores und in unserem Logistikzentrum anhand von umfangreichen Hygienekonzepten bestmöglich aufrecht zu erhalten.Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Was ich aber sagen kann: Innovation ist und bleibt die treibende Kraft unseres Erfolgs und wir werden unsere erfolgreiche Omnichannel-Strategie weiterentwickeln und in Europa ausrollen. Wir steigern die Bekanntheit unserer Marke international, entwickeln kontinuierlich neue Lösungen für den optimalen Brillenkauf und planen jährlich weitere Stores zu eröffnen, auch in Ländern, in denen es bisher nur ein Online-Angebot gibt. Darauf freuen wir uns.