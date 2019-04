Lebensmittel und Mode: etailment hat nachgefragt, worauf es bei der Intralogistik bei dem Filial- und Onlinehändler Bünting und dem Modeversender Zalando ankommt.

Während andere noch darüber diskutieren, wie man am besten Lebensmittel online verkauft, liefert die norddeutsche Handelsgruppe Bünting bereits seit 2012 über ihren Onlineshop myTime.de ihr Supermarkt-Sortiment an die Haustür – inklusive frische und tiefgekühlte Lebensmittel.

© MyTime/Bünting

"Unnötige Handlingkosten vermeiden" Helge-Christian Eilers, Bünting



© Bünting

© Zalando

Alles automatisch bei Zalando

© Zalando



Zuammen mit der Versorgung der Filialen der Handelsgruppe wie beispielsweise Combi, famila oder Jibi stellt auch das B2C-Geschäft hohe Anforderungen an die Intralogistik, bestätigt Helge-Christian Eilers. "Wir betrachten unseren Warenfluss ganzheitlich von der Industrie bis in unser Marktregal", sagt der Geschäftsführer Bünting SCM / Logistik."Ein optimaler Bestand spielt hierbei die Hauptrolle, um unnötige Handlingkosten durch zusätzlichen Lagerbestand im Markt zu vermeiden oder hieraus resultierende Abschriften zu provozieren."Immer im Fokus habe der Händler dabei, "unser Sortiment zur richtigen Zeit unseren Kunden anbieten zu können. Wir vermeiden es, im Lager oder Markt grundsätzlich Waren mehrfach anfassen zu müssen."Um dies zu gewährleisten, werden demnach unter anderem die Märkte täglich mit Trocken-, Frische- und Obst&Gemüse- Produkten bedarfsgerecht beliefert."Hierbei spielen systemseitig errechnete Bedarfsprognosen sowie die optimale Kapazitätsausnutzung der Verkaufsregale in den Märkten eine große Rolle", erläutert Eilers. "Selbiges Prinzip gilt auch für unser Onlinegeschäft, das wir aus einem zentralen Logistikstandort heraus bedienen."3 Fußballfelder groß, 50 selbstnavigierende mobile Roboter, modernste Automatisierungstechnik: Z alando hat im Januar ein neues Logistikzentrum im schwedischen Brunna bei Stockholm eröffnet. Der Modehändler will damit die Lieferzeiten für Zalando-Kunden in den nordischen Ländern halbieren, Next-Day-Lieferungen in die nordischen Hauptstädte anbieten und in Stockholm die Ware sogar noch am Tag der Bestellung ausliefern."Der hohe Grad an eingesetzter Automatisierung sowie die Größenordnung der Automatisierungsanlagen ist schon etwas Besonderes", bestätigt Carl-Friedrich zu Knyphausen, Head of Logistics Development bei Zalando. "Mit dem Einsatz von automatisierter Technologie können wir einerseits die Durchlaufzeiten verringern, aber auch flexibler auf die Verfügbarkeit von Arbeitskräften reagieren."