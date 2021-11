© ING Deutschland

Wie kommen Frauen an die Spitze? Drei Fragen an eine, die es bereits geschafft hat: Ilse Munnikhof, Head of Investment Advice, ING Deutschland.Dafür müssen wir das wirklich wollen und auch aktiv gegensteuern. Zum Beispiel sich mit der Aussage "Es gab leider keine Bewerberinnen für die Spitzenposition" nicht zufriedengeben und sich überlegen, welche Frau man aktiv ansprechen und dazu motivieren könnte, sich zu bewerben.Bei der Suche nach meiner eigenen Elternzeitvertretung sind wir zum Beispiel kreativ geworden und haben eine Frau angesprochen, die zu dieser Zeit selbst in Elternzeit war. Sie hat sich auf die Möglichkeit, bei der Rückkehr einen neuen Job auszuprobieren, gefreut und die Herausforderung angenommen.Wir brauen auch mehr Vorbilder von Frauen in Spitzenpositionen, um zu zeigen, dass das geht. Auch dass es geht, Familie und Beruf zu kombinieren, und dass das eine das andere nicht ausschließt. Dazu brauchen wir meiner Meinung nach auch Vorbilder in der anderen Richtung: Väter - generell, aber auch in Spitzenpositionen -, die länger Elternzeit nehmen und zeigen: Auch als Vater in einer Spitzenposition nehme ich mir Zeit für die Familie.Frauen sollten sichtbar machen, was sie leisten: Gute Arbeit machen und hoffen, dass das reicht, um befördert zu werden, ist oft nicht genug. Man muss Gelegenheiten nutzen, um sichtbar zu werden. Wird in der Abteilung jemand gesucht, der ein Video dreht, um die Abteilung zu präsentieren, dann melde dich! Noch nie gemacht? Die anderen, die sich melden, wahrscheinlich auch nicht.Ambitionen sollte man aussprechen. Meine Erfahrung ist, dass Führungskräfte oft gar nicht wissen, dass Mitarbeiterinnen mehr Verantwortung übernehmen möchten. Entscheide auch nie selbst vorab, dass du für eine bestimmte Stelle noch nicht so weit bist. Das kann derjenige entscheiden, der die Stelle vergibt.Sie bieten die Chancen, die andere Netzwerke sonst auch bieten, nur dass solche oft weniger von Frauen genutzt werden. Frauennetzwerke bieten Kontakt zu Vorbildern sowie die Möglichkeit, sichtbar zu werden und sich gezielt über Herausforderungen, die vor allem ambitionierte Frauen betreffen, zu informieren.Das Interview führte Rivka Kibel.