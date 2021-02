Im deutschen Lebensmittelhandel kommt auf dem digitalen Markt einiges in Bewegung. Die beiden Discountriesen Aldi Nord und Aldi Süd werfen gleich ihre gesammelte Marktkraft und -macht in den Ring und schließen sich für ihre Online-Offensive zusammen. Die Deutsche Bahn wagt ebenfalls einen Schritt in den digitalen Lebensmittelmarkt und eröffnet an ihrem "Zukunftsbahnhof" das erste online betriebene Geschäft. Amazon ist auf juristischer Seite voll beschäftigt. In München gab es eine Niederlage gegen Foodwatch in Produktfragen, in New York läuft nun ein Verfahren wegen Arbeitnehmerschutz. Der Einsatz sozialer Medien wird immer populärer. In den USA erhält die Livestream-Verkaufsplattform Talkshoplive eine Finanzspritze, hierzulande können sich Händler in einem Leitfaden Tipps für den richtigen Einsatz holen.

