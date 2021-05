Das Start-up Banbutsu und Shopify haben einen Kooperationsvertrag zur Unterstützung des E-Commerce des kleinen und mittelständischen Einzelhandels abgeschlossen.

Mit einem neuen Kooperationsvertrag wollen das Start-up Banbutsu und Shopify den lokalen Handel beim Ausbau seines E-Commerce unterstützen. Der E-Commerce werde immer wichtiger und der Einzealhandel müsse sich neuen Herausforderungen stellen, heißt es von den beiden Partnern. Ziel sei es, den Shopify angeschlossenen Händlern einen kostengünstigen Lieferservice zu ermöglichen, der schnell und nahtlos in die Prozesse des jeweiligen Anbieters eingebunden werden kann. So soll eine Lieferung der Produkte am gleichen Tag möglich werden. Banbutsu stelle die Infrastruktur und verknüpfe Personalisierung, Kommunikation und Lieferung in einer Servicelösung, erklärt CEO Michael Wolters. Mit Shopify könnten einerseits die Händler erreicht werden und auf der anderen Seite könne auf die Bedürfnisse der Kunden eingegangen werden, ergänzt er. Die Erwartungen der Käufer an den Einzelhandel haben sich verändert. "Der stationäre Einzelhandel hat jedoch den Vorteil, dass er die Nähe zum lokalen Kunden besitzt", erklärt Roman Zenner, Technical Partner Manager bei Shopify. Die beiden Partner wollen dem kleinen und mittelständischen Einzelhandel Chancen im Wettbewerb mit den großen Online-Plattformen bieten. Zum Start können Anbieter in sieben deutschen Großstädten auf den neuen Service zurückgreifen.