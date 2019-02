Angesichts des Flächensterbens muss der Handel seine Rolle und die der Läden neu definieren. Dabei lassen sich vielversprechende Ansätze erkennen.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

© Nordstrom

© L’Occitane

© Nike.com

Nike House of Innovation

Bonprix-Laden: Einkaufen per Smartphone

1 / 9 Mode für Smartphone-Frauen. (Bonprix) 1 von 9 Teilen 2 / 9 Für jeden Onlinebesteller ein Fach: Abholstation in Hummerfarben. (Bonprix) 2 von 9 Teilen 3 / 9 Was nicht passt, wird am Spiegel nachbestellt... (Bonprix) 3 von 9 Teilen 4 / 9 ...und dann öffnet sich der Schrank mit der neuen Bluse. (Bonprix) 4 von 9 Teilen 5 / 9 Was du scannst ist, was du einkaufst. (Bonprix) 5 von 9 Teilen 6 / 9 Wie im Internetcafé: Computer zum Surfen gibts auch. (Bonprix) 6 von 9 Teilen 7 / 9 Die Männer hinter Fashion Connect: Rien Jansen, Daniel Füchtenschnieder und Markus Fuchshofen (von links). (Bonprix) 7 von 9 Teilen 8 / 9 Am Ende muss auch hier bezahlt werden - ebenfalls per Smartphone. (Bonprix) 8 von 9 Teilen 9 / 9 Neuling auf der Mönckebergstraße: Am Donnerstag wird eröffnet. (Bonprix) 9 von 9 Teilen

© Moncler



© Ernsting`s Family Marketing Click & Collect - diese Strategien funktionieren Darüber, ob Click & Collect ein Erfolgsmodell ist oder die Händler nur Geld kostet, streiten Experten seit Jahren. Fest steht: Das Potenzial des Services wird vielfach nicht ausgeschöpft - bisweilen ganz bewusst. Denn Unternehmen, wie auch Kunden, verfolgen ganz unterschiedliche ZIele. Mehr lesen



© Reinhard Rosendahl Peek & Cloppenburg Was Joghurt mit Mode zu tun hat Kundenschwund in den Läden, Hochfrequenz im Netz: Wie der E-Commerce das Düsseldorfer Textilhaus Peek & Cloppenburg in Schwung bringen soll, erläutert Digitalchef Nicolay Merkt im Interview mit etailment.de. Mehr lesen



© Asphaltgold Player So wurde Asphaltgold zum Top-Shop für Sneaker Wenn selbst prominente Fußballtrainer wie Thomas Tuchel hier einkaufen, dann muss der Laden etwas Besonderes sein. Seit gut zehn Jahren gibt es Asphaltgold, und in der Sneaker-Szene ist das Darmstädter Geschäft von Daniel Benz eine Institution. Dabei war das alles gar nicht so geplant. Mehr lesen

Siehe New York: Dort bietetin einem Herrengeschäft Spitzentechnologie gepaart mit jeder Menge Service wie Express-Lieferung. Schneiderei, Retouren-Annahme und den fast selbstverständlichen Tablets als verlängertes Regal.Auch in New York: ein hübsch aufgebrezelter Store des Kosmetik-Labels, der neben reichlich Tech und einem Ladendesign für die Instagram-Generation auch eine 360-Grad-Heißluftballonfahrt in Virtual Reality über Südfrankreich bietet, während man eine kostenlose Handmassage mit L'Occitane Produkten bekommt.Ganz anders: Deren „Carousel“-Konzept sieht Pop-up-Flächen im Warenhaus mit schnell wechselnden exklusiven Sortimentsideen vor. Das soll Kunden häufiger anlocken.Fast schon eine Pilgerstätte für Store-Konzepte ist der neue Flagship-Store von Nike in New York. Hier treffen Technik, Service, Individualisierung und Inszenierung fulminant aufeinander. Am besten schaut man sich das Video dazu an.Oder Hamburg. Dort istmächtig stolz auf den neuen digitalen Pilot-Store. Der "Zauberschrank" nimmt bei „Amazon Go“ Anleihen, bietet - assistiert von der Bonprix-App - bequemstes mobiles Shopping, geräumige und digital vernetzte Umkleidekabinen, einen edlen Click & Collect-Bereich und einiges mehr für die Smartphone-Kundin. Ware gibt es nur noch als Einzelstücke zu sehen. Bestellt wird per Scan.Doch warum überhaupt noch Kleiderstangen? Das Luxuslabelzeigte auf eine Modemesse im Herbst 2018 keine Modells, sondern statt des Catwalk eine beeindruckende Videoinstallation.Das ginge doch auch im Laden!Weg von der Kleiderstange – hin zur Inszenierung der Ware. Die bestellt der Kunde dann ja, siehe Bonprix, per App in der Umkleidekabine.Welche technischen Lösungen und Feature auch immer am Ende bei Bonprix und andernorts erfolgreich sein werden, ein Ergebnis scheint jetzt schon sicher: Quadratmeterproduktivität war gestern.Der Erfolg einer Filiale bemisst sich nicht mehr am Deckungsbeitrag oder Filialergebnis. Stattdessen muss vielmehr die Rolle in der Customer Journey bewertet werden, die Bedeutung für Branding und Markenloyalität – beispielsweise durch Instagram-Tauglichkeit - geprüft werden, schlicht der Beitrag zum Omnichannel-Umsatz – und sei es durch Basisdienste wie Click & Collect oder Retourenannahme - gemessen werden.Das ist dann eine ganz andere Herausforderung.