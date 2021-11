Dropshipping ist ein vermeintlich komfortables und risikofreies Geschäft. So finden sich im Internet viele Beiträge, die das Geschäftsmodell als „Heilsbringer“ und für jeden machbar erklären. Aber ganz so einfach wie es oftmals dargestellt wird, ist es nicht, sagt Fabian Siegler, Buchautor und amtlich anerkannter Dropshipping-Sachverständiger. Er erklärt, warum der Aufbau eines Dropshipping-Geschäfts kein Spurt, sondern ein Marathon ist.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Ohne Fleiß kein Preis

Über den Autor © Expertiserocks Fabian Siegler (Jahrgang 1989) ist dem E-Commerce seit seinem 16. Lebensjahr verbunden. Er war einer der jüngsten Ebay-Powerseller überhaupt. Beim Bundesverband Deutscher Sachverständiger und Fachgutachter e. V. ist er Sachverständiger für Dropshipping und Internetmarketing. Mit seiner Firma Expertiserocks unterstützt Siegler E-Commerce-Unternehmen bei der Konzeption, Umsetzung und Betreuung von Onlineshops. Er ist Autor des Buches "Finanzielle Freiheit mit Dropshipping"

Welche Funktionen und Schnittstellen müssen vorhanden sein?

Welche Anforderungen werden an das Reporting und an die Verwaltung gestellt?

Wie stark ausgeprägt soll die Individualisierbarkeit sein?

Bestehen Grundkenntnisse oder IT-Know-how?

Mit wie vielen Transaktionen (Bestellungen) ist zu rechnen?

Wie groß darf das Sortiment (Artikelanzahl) langfristig werden?

Finanzieren sich die Shopkosten aus bestehenden Mitteln oder aus dem laufenden Geschäft, und welches Budget besteht für Kauf oder Miete des Systems?

Soll der Shop mehrsprachig sein und wo wird gehostet?

Gibt es einen telefonisch oder per E-Mail erreichbaren deutschen Service mit Beratung und Schulungen, wenn ich nicht weiter weiß?

Das risikolose Streckengeschäft wird im E-Commerce "Dropshipping" genannt, das Geschäftsmodell indes ist geblieben: Der Einzelhändler verfügt über ein Warenangebot, ohne die Artikel selbst einzukaufen, wodurch weder Beschaffungs- noch Lagerkosten anfallen. Im wahrsten Sinne des Wortes "handelt" es sich um ein komfortables und risikofreies Geschäft. Aber ganz so einfach, wie es oftmals dargestellt wird, ist es nicht.Schneller Reichtum, der in vielen Artikeln und Pseudo-Tutorials oder E-Books angepriesen wird, ist ein Mythos. Es wird viel Unsinn verbreitet. Wenn wir den Glücksfall eines weltweit nachgefragten Nischenprodukts ausklammern, ist der Aufbau eines Dropshipping-Geschäfts ein Marathon und kein Spurt. Die Erwartung, in kurzer Zeit 5000 Euro pro Monat oder mehr zu verdienen, wird in den meisten Fällen enttäuscht.Aber: Keine Verbindlichkeiten und damit auch keinen wirtschaftlichen Druck zu haben, ist bei einem Geschäftsaufbau ein besonderer Luxus. Und genau das ist der Ansatz meiner Dropshipping-Würdigung. Arbeiten um zu leben und nicht umgekehrt. Daher eignet sich ein Streckengeschäft für Leute, die als digitale Nomaden die Welt erkunden oder nebenberuflich starten möchten.Gleichwohl kann Dropshipping die neue Existenz aus der Arbeitslosigkeit heraus ebenso bedeuten und ist ein famoses Sprungbrett für Gründer zum eigenen Unternehmen. Trotzdem gilt besonders am Anfang die Faustregel: Von nichts kommt nichts und ohne Fleiß kein Preis! Das geplante Geschäft sollte klug durchdacht sein. Fehler bei den ersten Schritten können sich später fatal auswirken.Das technische Fundament eines Shops ist die Achillesferse. Man muss vorausplanen: Wo will ich hin und was wird sein? Selbst wenn sich anfangs nur eine geringe Absatzrate ergibt, sollte der Shop erweiterungsfähig sein. Das "Pferd mitten im Rennen auszutauschen", ruft einen kaum zu bewerkstelligenden Aufwand an Zeit und Geld hervor.Dazu bedarf es dann auch einer gehörigen Portion IT-Know-how. Welchen Anbieter man wählen sollte, ist also nicht einfach zu beantworten, zumal es viele Systeme gibt: Gambio, Prestashop, Magento, Shopify, Shopware, Droptienda, Woocommerce und viele mehr. Die Entscheidung sollte durch die Antworten auf folgende Fragen gefällt werden:

Rechtssicherheit prüfen



© IMAGO / agefotostock Omnichannel-Handel Convenience schlägt Marke: Tipps für effiziente Omnichannel-Prozesse Omnichannel ist keine Kür mehr, sondern Pflicht für jedes Unternehmen, das sich im Wettbewerb behaupten will. Versuche, den Kunden zu Marken- oder Unternehmenstreue zu erziehen, sind ebenso zum Scheitern verurteilt wie eindimensionale Konzepte, die sich beispielsweise allein auf den günstigsten Preis als Entscheidungskriterium fokussieren. Die Grundlage der Kundenzufriedenheit bilden reibungslose Prozesse, die durch ihre Flexibilität der Individualität des Kunden gerecht werden. In einem Gastbeitrag erklärt Dr. Angela Bischoff, Vice President Arvato Systems, wie Handelsunternehmen effiziente Omnichannel-Prozesse etablieren. Mehr lesen



© IMAGO /Michael Gstettenbauer Zukunft des Handels Digitale Konzepte statt E-Commerce-Steuer In vielen Innenstädten zeichnet sich ein ähnliches Bild ab: Einzelne Geschäfte bis hin zu ganzen Straßenzügen stehen leer. Doch daraus den Schluss zu ziehen, dass Innenstädte zukünftig komplett aussterben, wäre falsch. Allerdings werden sie sich verändern (müssen). Eine E-Commerce-Steuer, wie Drogerie-Unternehmer Raoul Roßmann sie fordert, wird den stationären Handel nicht vor dem Wandel bewahren, sagt Ralf Haberich von Shopgate. Er plädiert für eine Versöhnung von On- und Offline, indem stationäre Händler die neuen digitalen Möglichkeiten nutzen und Konzepte wie Ship-from-Store umsetzen. Mehr lesen



© Imago images / xOmarxMarquesx Morning Briefing Amazon und Co. vor US-Kongress, leichte Pakete und lagerlose Lieferung, Konjunkturerholung und Ebay-News Der Online-Boom der letzten Monate schien Internet-Giganten wie Google und Amazon nahezu unendlichen Auftrieb gegeben zu haben. Da setzte die Befragung durch den US-Kongress gestern Abend einen deutlich kritischeren Ton. Angesichts der aktuellen Corona-Entwicklung dürfte aber die Nachfrage nach E-Commerce unverändert hoch bleiben. Das unterstreichen auch die News von heute Morgen. Mehr lesen

Sind diese Faktoren geklärt, sollte sich der Händler für einen Shop entscheiden, der von vornherein mit EU-Gesetzen und europäischen Regeln konform geht. Rechtssicherheit ist eine relevante Eigenschaft. Shopsysteme von US-Anbietern müssen für Europa meist aufwendig umgerüstet werden.Ebenfalls relevant: Der Shop sollte bei den "Großen" wie Otto, Zalando, Amazon und Ebay integrierbar sowie mit allen gängigen Warenwirtschaftsprogrammen kompatibel sein. Zu guter Letzt ist ein deutschsprachiger IT-Service, der auch Schulungen anbietet, sehr wichtig. Denn was klein beginnt, kann zu etwas Großem heranwachsen und spätestens dann benötigt man Unterstützung.