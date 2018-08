Der Boom im Onlinehandel stellt die Kurier-, Express- und Paketdienstleister vor immer neue Herausforderungen. Welche Konzepte haben die führenden KEP-Unternehmen auf der „letzten Meile“? Eine umfangreiche Interviewserie auf etailment.de bringt Aufschluss.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

4,3 Milliarden. Das sind 4,3 mal tausend Millionen – eine Zahl mit verdammt vielen Nullen: 4.300.000.000. So viele Sendungen wollen die Kurier-, Express- und Paketdienstleister im Jahr 2022 allein in Deutschland zustellen. Das wären mehr als elf Millionen pro Tag. Samstage, Sonntage und Feiertage mit eingerechnet! Eine gigantische Transportleistung und eine logistische Herausforderung für alle Prozessbeteiligten.

Die Prognose ist keineswegs Utopie, denn sie beruht auf der Fortschreibung der Wachstumszahlen der letzten Jahre, die der Bundesverband Paket- und Express-Logistik (BIEK) in seiner aktuellen „KEP-Studie 2018“ hochgerechnet hat. Schon 2017 beförderte die Branche rund 3,35 Milliarden Pakete und Päckchen (plus 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr) und für das laufende Jahr erwartet Verbandsvorstand Florian Gerster einen erneuten Anstieg um 5,5 Prozent und damit um weitere 170 Millionen Sendungen.

Immer mehr B2C-Sendungen Getrieben wird das Wachstum von der zunehmenden Belieferung der Endverbraucher (B2C-Sendungen), die laut BIEK-Einschätzung, 2018 um 8 bis 9 Prozent zulegen werden, während die Branche im B2B-Geschäft mit einem moderaten Wachstum von 1 bis 2 Prozent kalkuliert. Der steigende Anteil der B2C-Sendungen liegt vor allem am wei­terhin dynamisch wachsenden Onlinehandel. Nach Angaben des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel e.V. (bevh) ver­zeichnete der Onlinehandel im Jahr 2017 einen Umsatzanstieg von 10,9 Prozent beziehungsweise um 5,7 Milliarden Euro auf 58,5 Milliarden Euro für den Handel mit Waren (ohne den Online-Umsatz mit Dienstleistungen). Der Handelsverband Deutschland (HDE) weist eine Umsatzsteigerung in einer ähnlichen Größenordnung von 2016 auf 2017 von 10,5 Prozent aus. © BIEK Kompendium Prognose: Onlinehandel wächst 2018 zwischen 9 und 10 Prozent Zwar sind in einigen Warengruppen inzwischen Wachstums­grenzen erreicht. Dennoch erwarten die Handelsexperten für 2018 und darüber hinaus weitere deutliche Zuwächse. Dies gilt insbe­sondere für Güter des täglichen Bedarfs. Hier liegen die Wachs­tumsraten deutlich über dem Gesamtmarkt. Sowohl HDE als auch bevh prognostizieren für 2018 einen Zuwachs im gesamten Onlinehan­del mit Waren zwischen 9 und 10 Prozent.

Der KEP-Markt insgesamt setzt sich aus dem Paketmarkt, Expressmarkt und Kuriermarkt zusammen. Der Paketmarkt macht dabei in Deutschland den größten Anteil aus. Auf ihn entfielen 2017 55 Prozent der Umsätze, was, laut KEP-Studie, 10,7 Milliarden Euro entspricht. Auf Expresssendungen entfallen 23 Prozent der Umsätze (4,5 Milliarden Euro), Kuriersendungen kommen auf 22 Prozent (4,2 Milliarden Euro).

Gnadenloser Konkurrenzkampf drückt auf die Margen Stetig steigende Umsätze und prächtige Perspektiven – alles also eitel Sonnenschein? Mitnichten! Die Herausforderungen für Marktführer wie Deutsche Post DHL, Hermes, Amazon Logistik, UPS, DPD, Fedex, Go oder Liefery und auch für die lokalen „Helden der Hinterhöfe“ wachsen schließlich mit: Der Konkurrenzkampf ist gnadenlos und drückt auf die Margen. So sinken die Durchschnittserlöse pro Sendung seit Jahren kontinuierlich, zuletzt von 5,85 auf 5,78 Euro und damit auf den niedrigsten Wert seit dem Jahr 2000. © BIEK Kompendium Wer liefert was? Kurier-Sendung In der Regel Zustellung „same day“ oder individuell verein­bart, gewichtsunabhängig, vorwiegend Direktfahrt, Sendung wird persönlich oder mithilfe elektronischer Hilfsmittel permanent begleitet. Die Sendung wird von demselben Kurier­dienst mit eigenen Kurieren schnellstmöglich vom Absender zum Empfänger befördert, direkter Zugriff auf Sendung durch den Kurier jederzeit möglich, Sendungen sind „nicht liniengebunden“. Das Marktseg­ment ist geprägt von wenigen, auch international tätigen Großunternehmen und vielen („kleinen“) häufig regional tätigen Einzelunternehmen und Vermittlungszen­tralen. Express-Sendung In der Regel Zustellung „over night / time definite“, kenn­zeichnend sind verbindliche Zustellzeiten, fest zugesag­te kurze „Versender-Empfänger-Laufzeit“, gewichts­unabhängig meistens kleinteilig, aufwändige technische Begleitung mit jederzeitiger Zugriffsmöglichkeit. Expresssendungen werden nicht direkt, sondern netzwerkgebunden, in der Regel über ein Umschlagzentrum zum Ziel / zum Empfänger beför­dert. Paket-Sendung Regellaufzeit, keine garantierten Zustellzeiten, Zustellung national überwiegend am folgenden Werk­tag, taggenaue Laufzeit-Vorhersage jedoch möglich, Beschränkung der Sendungen in Gewicht (31,5 bis maximal 70 Kilogramm) und Größe, Systemdienstleister, ausgeprägte hohe Standardisierung, Automatisierung und Vereinheitlichung der Prozesse. Quelle: KEP-Studie 2018, BIEK. Digitale Warenwirtschaftssysteme sind gefragt

Aber auch die Versender, sprich: die Händler, sind gefordert. Ohne digitale Warenwirtschaftssysteme samt Integration der KEP-Dienstleister läuft heute nichts mehr. Produktion, Lager und Filialen müssen für den schnelleren Güterumschlag gerüstet sein. Zudem gilt es, Anforderungen an IT-Sicherheit und Datenschutz zu erfüllen. Und nicht zuletzt: Die KEP-Branche ist die Visitenkarte des Handels, schließlich hat der Bote den direkten Kundenkontakt – rund sechs millionen Mal am Tag, wie der Branchenverband unterstreicht. Wie also lässt sich das weitere Wachstum des Onlinehandels betriebswirtschaftlich, sozial- und verkehrspolitisch sinnvoll steuern? Wer hat die besten Konzepte für den Verteilerverkehr – und vor allem für die kostenträchtige „letzte Meile“? Und welche Trends setzen sich tatsächlich durch? Fragen über Fragen.

KEP-Dienstleister stehen Rede und Antwort Die Antworten liefert Ihnen unsere große Umfrage unter den KEP-Spezialisten, die Sie in den kommenden Wochen als fortlaufende Serie auf www.etailment.de lesen können. Zum Auftakt steht Branchenprimus Deutsche Post DHL Rede und Antwort. Klicken Sie auf jeden Fall rein, denn es geht um die Zukunft der Lieferlogistik und damit auch um Ihre Zukunft als Onlinehändler!