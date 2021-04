///// HANDEL INTERNATIONAL

Die Berlin Brands Group kündigte Anfang Februar Investitionen mit dem Ziel der Marktführung im europäischen Online-Handel an. Mit den im Dezember 2020 gestarteten Investitionen mit einem Volumen von bis zu 240 Millionen Euro will sich der Spezialist im Direct-to-Consumer-Segment nach einer Meldung von Reuters nun auch Richtung USA wenden. Die Darlehen kämen von Unicredit, Deutsche Bank und Commerzbank. Die übernommenen Marken sollen dann neben den 14 Eigenmarken in die eigene Plattform integriert werden, im Fokus stünden Unternehmen, die primär über Amazon vertreiben und einen Jahresumsatz zwischen einer und 100 Millionen US-Dollar erzielen.Der Gegenwind, der dem Essenslieferant Just Eat Takeway immer wieder von Mitarbeitern entgegen weht, die ihm schlechte Arbeitsbedingungen vorwerfen, hat dem betriebswirtschaftlichen Ergebnis nicht geschadet. Im ersten Quartal dieses Jahres stiegen die Bestellungen um 79 Prozent auf 200 Millionen an. Nach Angaben von CEO Jitse Groen ist es für das in Amsterdam ansässige Unternehmen das vierte Quartal in Folge mit positiven Betriebszahlen. Der stärkste Markt war Großbritannien mit einem Plus bei den Bestellungen von 96 Prozent auf 63,8 Millionen. In Deutschland, hier gehört der Dienstleister Lieferando zum Konzern, stieg die Zahl der Bestellungen um 77 Prozent auf 39,2 Millionen. Beim Betriebsfeld, bei denen das Essen anderer Anbieter ausgeliefert wird, zeigt das Wachstum für alle Märkte ein Plus von 198 Prozent auf 69,4 Millionen, in Großbritannien schossen die Zahlen um 695 Prozent auf 22,9 Millionen in die Höhe. In Deutschland ging es um 124 Prozent auf im Vergleich bescheidene 3,1 Millionen nach oben.Die US-amerikanische Restaurantkette Taco Bell eröffnet am heutigen Mittwoch die erste rein digitale Filiale des Unternehmens in den USA, berichtet CNBC . Kunden müssten ihre Tex-Mex-Mahlzeit entweder vor ihrem Besuch des Restaurants am Times Square in New York online bestellen oder an einem der im Haus zur Verfügung stehenden zehn Automaten. Das Unternehmen wolle die Mitarbeiter mit dieser Umstellung auf technische Kundendienstleistungen bei ihrer Arbeit entlasten. Auch solle so die Grundfläche des Restaurants verringert werden und die Länge möglicher Kundenschlangen verkürzt werden. Damit reihe sich das Tochterunternehmen des Konzerns Yum Brands in eine Entwicklung in der Restaurantbranche ein, denn auch Starbucks und Chipotle Mexican Grill hätten erste digitale Standorte eröffnet. Für Taco Bell ist es das zweite Haus, der Start erfolgte vergangenes Jahr im Londoner Stadtteil Wembley.Der russische Online-Handelskonzern Wildberries geht seinen nächsten Schritt. Nach dem Start in Deutschland im Januar tauchen nun die USA als insgesamt vierzehnter Auslandsmarkt auf der Karte der internationalen Standorte auf, meldet Fashion United . Dafür seien Apps für Android und Apple sowie eine eigene Webseite geplant. Das Produktportfolio werde die Bandbreite von kleinen bis zu globalen Marken abdecken, Partner seien unterschiedliche Lieferanten. Nach Aussage des Development Directors Vyacheslav Ivashchenko sei Wildberries auch für die Zusammenarbeit mit US-Marken kleiner und mittelständischer Unternehmen offen.