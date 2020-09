///// HANDEL INTERNATIONAL

eBay-Verkäufer in den USA bekommen ab Ende September eine integrierte Versandoption durch die Zusammenarbeit des Marktplatzes mit UPS. Marni Levine, bei eBay US verantwortlich für die Verkäufer, sagte dazu gegenüber tamebay: "Die Kunden wollen und erwarten, dass sie ihre Pakete auf dem schnellstmöglichen und verlässlichsten Weg erhalten. Deshalb entsteht unsere Zusammenarbeit mit UPS zu diesem entscheidenden Moment". Umgesetzt wird die Kooperation, indem UPS als Auswahl in eBay Labels integriert wird. Für die Verkäufer in den USA bedeutet die Zusammenarbeit bis zu 48 Prozent Rabatt auf das UPS-Standardporto und bis zu 62 Prozent Rabatt auf die Zustellung am nächsten Tag mit Luftfracht.

50 Prozent der europäischen und 30 Prozent der deutschen Großstädter kaufen weniger im stationären Einzelhandel ein als vor der Pandemie – die Krise hat bestehende Trends beim Einkaufsverhalten deutscher und europäischer Verbraucher beschleunigt. Zu diesem Ergebnis kommt PwC in seiner neuen Studie "Lockdown, Shake Up: The New Normal for Shopping in Europe" . Inwieweit die Menschen den stationären Einzelhandel meiden, hängt dabei auch davon ab, wie stark ihr Land bislang von der Pandemie betroffen war.