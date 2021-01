Der digitale Hofladen Frischepost kooperiert in Hamburg nun mit der Deutschen Bahn und bietet Abholstellen an diversen Bahnhöfen. Viele Einzelhändler versuchen die Krise und die langsam fließenden Hilfszahlungen durch Einstieg in oder Ausbau des Online-Verkauf(s) zu überbrücken und auch der Großhandel entdeckt verstärkt die Chancen, die der digitale Markt bietet. Im B2C-Bereich spielt ein besonderes und einmaliges Kundenerlebnis eine immer größere Rolle, unabhängig davon, ob die Kunden persönlich oder virtuell einkaufen.

///// HANDEL NATIONAL

Frischepost bietet Abholstellen an Hamburger Bahnhöfen

Der Lebensmittel-Lieferdienst Frischepost hat in Hamburg mit der Deutschen Bahn einen weiteren Partner gefunden. Nach den Kiekmo-Schließfächern der Hamburger Sparkasse steht den Kunden nun an 14 RE-, S- und U-Haltestellen die "Hamburg Box" zur Verfügung. Damit steigt die Zahl der Abholstationen im Großraum Hamburg auf 37. Die Produkte des digitalen Hofladens werden in wiederverwendbaren Kühlboxen gelagert, die Bestellung erfolgt über die Kiekmo-App. Frischepost will den Service nach dem Pilotprojekt in Hamburg auch in anderen Städten in Deutschland anbieten.



Auf alternativen Vertriebswegen durch die Corona-Krise

Nach den nicht ausreichenden staatlichen Hilfszahlungen nutzen mittlerweile 83% der Einzelhändler alternative Vertriebswege, um die Corona-Krise zu überstehen, lauten die Ergebnisse der aktuellen Umfragen des Handelsverbandes Deutschland. Etwas mehr als drei Viertel von ihnen kommunizieren per E-Mail oder Telefon mit ihren Kunden, 60% sind in den sozialen Medien präsent. Einen eigenen Online-Shop betreiben 36%, 23% nutzen Online-Plattformen wie Zalando, Ebay oder Amazon.



Sonnige Aussichten für den Online-Handel

Der digitale Handel kann voller Optimismus auf 2021 schauen. Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (Bevh) rechnet für dieses Jahr mit einem Online-Umsatzvolumen in Höhe von mehr als 100 Milliarden Euro im Bereich der Waren und Dienstleistungen. Im vergangenen Jahr lag der Wert bei 92,5 Milliarden Euro. Einen wesentlichen Anteil des Wachstums erwartet der Verband im E-Commerce mit Waren mit einem Plus von 12,5%. Diese Entwicklung müsse auch von der Politik unterstützt werden, denn Innenstädte und Einzelhandel benötigten dieses "digitale Fundament", fordert der Verband.





