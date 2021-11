///// HANDEL INTERNATIONAL

"Für viele Lieferanten ist der Job ein stressiges und gefährliches Wettrennen um Aufträge, in dem sie versuchen, den Algorithmus auszutricksen – wie in einem Computerspiel, das sie gewinnen müssen": Zeit.de beschäftigt sich in einem langen Artikel mit Essenslieferdiensten in China. Lange Zeit habe der Staat Kritiker des Systems knapper Löhne und strikter Regeln ignoriert oder bestraft, inzwischen setze er sich für die Rechte der Beschäftigten ein – wenn auch Beobachtern zufolge das wahre Problem in den Algorithmen und den immer kürzeren Lieferzeiten liege. Dem Bericht nach arbeiten acht Millionen Menschen für die größten Essenslieferdienste Meituan (Tencent) und Ele.me (Alibaba).Typische Behälter für Mitnahmeessen und die Essenslieferung werden in den USA offenbar knapp: Laut CNBC.com steigen die Preise für Essensbehälter und To-Go-Getränkebecher. Wachsende Nachfrage durch den Bestell- und Mitnahmetrend treffe auf Lieferketten-Probleme. Die seien auch durch einen Eissturm in Texas im Februar verursacht worden, da mehrere petrochemische Fabriken zeitweise schließen mussten, was noch nicht ganz aufgeholt sei. Businessinsider.com berichtet zudem , die gestiegene Online-Nachfrage während der Pandemie habe bei Restaurant-Beschäftigten zu Überarbeitung und Burn-outs geführt. Eine Coffeeshop-Filiale in New York erhalte bis zu sieben Online-Bestellungen pro Minute.Das klassische Onliner stationäre Geschäfte betreiben, ist nichts Neues (Amazon, Mister Spex), aber eine Social-Media-Plattform? Businessinsider.com zufolge hatte Facebook genau das bereits vor der Umbenennung in Meta vor: Auf der ganzen Welt sollten Läden zum neuen "Metaverse"-Konzept eröffnet werden und beispielsweise Virtual-Reality-Headsets zum Ausprobieren und zum Kauf anbieten. Dem Blatt zufolge ist unklar, ob die Pläne weiterverfolgt werden, Facebook (bzw. Meta) habe auf Anfrage nicht reagiert.