///// HANDEL INTERNATIONAL

Chancen auf ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien schwinden





Amazon bereitet Einführung eines kompletten Einzelhandelsangebots in Schweden vor

Amazon hat sich als Anbieter internationaler "all inclusive"-Marktplätze etabliert. Mit nur einem Konto konnten Händler bislang auf sechs Marktplätzen Kunden in ganz Europa erreichen und ihre Angebote und Waren europaweit verwalten. Zu Amazon.co.uk, Amazon.fr, Amazon.de, Amazon.it und Amazon.es war erst im März Amazon.nl gekommen. Wie dpa berichtet, bereite die Plattform jetzt die Einführung eines kompletten Einzelhandelsangebot in Schweden vor und werde in diesem Zuge die Webseite Amazon.se in Gang bringen.



Kenne Deine Kommunikationstypen: Chinesen lieben Videochats, Mexikaner Messaging-Dienste, Japaner Chat-Bots

Auch im digitalen Zeitalter bleibt der alte Spruch "Wenn Du in Rom bist, mach's wie die Römer" weiter gültig. Unternehmen, die international Konsumenten ansprechen, müssen viele unterschiedliche Kommunikationskanäle bedienen. Vonage, Anbieter von Cloud-Kommunikationslösungen, hat im Frühjahr 2020 5.000 Verbraucher in 14 Ländern befragt, welche Kanäle sie bevorzugen, um mit Unternehmen zu kommunizieren. Michel Barnier, der im Namen der EU die Brexit-Verhandlungen führt, hält es laut Handelsblatt für "unwahrscheinlich" , dass sich EU und Vereinigtes Königreich (UK) bis Anfang Oktober auf ein Freihandelsabkommen einigen. Auch andere Brüsseler Brexit-Experten verlieren demnach langsam die Hoffnung, dass der zweite Teil der Brexit-Saga doch noch gut ausgeht. Im UK wird die Lage offenbar ähnlich eingeschätzt: So berichtet Business Insider, Premier Boris Johnson dränge Pharmaunternehmen, Medikamente für sechs Wochen zu lagern, um sich darauf vorzubereiten, die EU ohne ein Handelsabkommen zu verlassen . Keine guten Aussichten für den Handel mit dem UK ab 2021.Amazon hat sich als Anbieter internationaler "all inclusive"-Marktplätze etabliert. Mit nur einem Konto konnten Händler bislang auf sechs Marktplätzen Kunden in ganz Europa erreichen und ihre Angebote und Waren europaweit verwalten. Zu Amazon.co.uk, Amazon.fr, Amazon.de, Amazon.it und Amazon.es war erst im März Amazon.nl gekommen. Wie dpa berichtet, bereite die Plattform jetzt die Einführung einesAuch im digitalen Zeitalter bleibt der alte Spruch "Wenn Du in Rom bist, mach's wie die Römer" weiter gültig. Unternehmen, die international Konsumenten ansprechen, müssen viele unterschiedliche Kommunikationskanäle bedienen. Vonage, Anbieter von Cloud-Kommunikationslösungen, hat im Frühjahr 2020 5.000 Verbraucher in 14 Ländern befragt, welche Kanäle sie bevorzugen, um mit Unternehmen zu kommunizieren. Die Unterschiede sind frapierend. Nur bei der Frage, was Konsumenten in der Kommunikation frustriert, herrscht international Konsenz: Frustquelle Nummer 1 sei demnach für zwei Drittel der Verbraucher weltweit, dass sie ihr Anliegen immer wieder gegenüber verschiedenen Mitarbeitern eines Unternehmens wiederholen müssen. Fast die Hälfte der Befragten beklagt zudem, dass Unternehmen ihnen nicht die Kommunikationskanäle zur Verfügung stellen, die ihren Bedürfnissen entsprechen.

Die britische Wettbewerbsaufsichtsbehörde (Competition and Markets Authority, CMA) hat bestätigt, dass sie keine Bedenken gegen den Erwerb eines 16%igen Anteils am Lieferdienst Deliveroo durch Amazon hat. Wie TechCrunch berichtet, hatte die CMA die geplante Beteiligung rund 15 Monate lang untersucht. Lange stand die Frage im Raum, ob Deliveroo tatsächlich nur mit der Amazon-Beteiligung überleben würde ; eine Annahme, die zu Beginn der Pandemie von Deliveroo propagiert wurde. Im Juni hatte sich der Wind gedreht, gleichwohl signalisierte die CMA ihr vorläufiges OK, das jetzt offiziell bestätigt wurde. Die CMA behält Amazon jeoch im Blick: Sollte Amazon ein größeres Maß an Kontrolle über Deliveroo erwerben – zum Beispiel durch den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen – könnte dies eine weitere Untersuchung der CMA auslösen.Im Zuge des Lockdowns wurden im US-Lebensmittelhandel Apps millionenfach heruntergeladen, große Namen wie Instacart, Shipt und Walmart verzeichneten Wachstumsraten von über 100 %. Doch mit der gestiegenen Nachfrage gingen auch gestiegene Anforderungen einher: Kunden wollen Funktionen, die das Benutzererlebnis bereichern und den Lebensmitteleinkauf schneller und nahtloser machen, die Nachfrage nach einem einfachen, angenehmen Erlebnis war noch nie so groß wie heute. RetailDive hat am Beispiel der Services von Cheetah, Farmstead, Instacart und Choice nachgezeichnet, wie die Unternehmen auf Kundenwünsche reagiert haben und welche neuen Features in den letzten Monaten im Zuge der Updates aufgenommen wurden. Eine zentrale Erkenntnis dürfte stationäre Händler schockieren: Apps für den Lebensmitteleinkauf bilden für viele Kunden das gesamte Einkaufserlebnis ab.