Die ANWR-Gruppe hat für die angeschlossenen Handels-Partner eine neue Finanzhilfe aufgelegt, die ihnen durch den Lockdown helfen soll. Die benötigt das auf Kleidung für großgewachsene Männer spezialisierte Start-up Girav nicht, denn es hat große Wachstumssprünge hingelegt und sieht sich für die Zukunft gut gerüstet. Wer doch ein Kleidungsstück in der falschen Größe gekauft hat, kann sich auf der neuen Webseite der Verbraucherzentralen über Umtausch und Rückgabe informieren. In den USA findet die Kaufhaus-Ikone Macy's dank Online-Handel wieder in die richtige Bahn zurück. Das ist ihr bislang auch ohne Shoppertaiment gelungen, das aber nach dem asiatischen Boom 2020 in der Zukunft die europäische Online-Welt verändern wird, prognostiziert Aliexpress.

///// HANDEL NATIONAL

ANWR startet Finanzhilfe

Die ANWR-Gruppe hat für die angeschlossenen Vertriebspartner ein neues Finanzpaket entwickelt. Die Liquiditätshilfe für die Schuh-, Sport- und Lederwarenhändler umfasst ein Volumen von rund 150 Millionen Euro und hat eine Laufzeit von 60 Tagen bis Ende April. Abgesichert wird sie durch die zur Unternehmensgruppe gehörende DZB Bank. Für die rund 5.000 angeschlossenen mittelständischen Händler und Verbundgruppen der europaweit agierenden Handelskooperation soll mit diesem neuen Paket eine Finanzierung bis ins dritte Quartal ermöglicht werden. Ein weiteres Ziel ist der Ausbau des E-Commerce und eine engere Verknüpfung der Online-Plattformen für die drei Marktsegmente mit dem lokalen Handel, um die Ladenlokale durch Maßnahmen in den sozialen Medien oder Click & Collect zu unterstützen.



Girav wächst in Deutschland

Der Boom im Internet-Shopping ist der perfekte Startbereich für Start-ups, nicht zuletzt dank Corona. Ein weiteres junges Unternehmen, das 2020 mit erfolgreichen Zahlen abschließen kann, ist der niederländische Kleiderhändler Girav. In Deutschland erreichte das auf Oberbekleidung für großgewachsene Männer spezialisierte Unternehmen eine Umsatzsteigerung von 40%, forciert durch die Verschiebung vom Laden- hin zum Online-Einkauf. Die Geschäftsführung ist überzeugt, dass sich der Trend fortsetzen werde, denn auch in Deutschland wachse die Zahl der Kunden, die nach ihrem ersten Online-Einkauf auch in der Folge im Internet shoppen. Als wichtigste Zielgruppe für die in drei Längengrößen angebotene Oberbekleidung gibt das Unternehmen die Altersgruppe zwischen 25 und 44 Jahren an. In diesem Jahr stehen besonders neue technische Anwendungen wie eine personalisierte Ansprache des Kunden, eine einfache Navigation und ein leichter handhabbarer Größenberater im Mittelpunkt.



Portal für Umtausch-Fragen startet

Die Verbraucherzentralen starten die neue Webseite www.umtausch-check.de für die Online-Beratung bei Fragen bezüglich des Warenumtauschs bei online und stationär gekauften Produkten. Kunden erhalten eine erste kostenlose Einschätzung ihrer Rechtslage und weitere Tipps bezüglich der Ansprüche, die sie haben. Hinweise und Informationen gibt es auch zu so genannten "Fake-Shops" im Internet. Erklärt werden weiterhin die Unterschiede zwischen Garantie, Gewährleistung und Rückgabe. Die Nutzer erhalten auch Zugriff auf Schreiben an Händler und Hersteller.



///// HANDEL INTERNATIONAL

Online bringt Macy's neuen Schwung

Klarna findet Cosmopolitan als Co-Veranstalter

Macy's hat in der US-amerikanischen Kaufhauswelt immer noch einen klangvollen Namen, das Stammhaus in New York galt über Jahrzehnte als das größte Kaufhaus der Welt. Doch in den vergangenen Jahren musste der Konzern einige Rückschläge einstecken, im vergangenen Jahr noch verstärkt durch Corona. Im vierten Quartal ging es endlich wieder aufwärts, der Retter war das Online-Geschäft, berichtet Internetworld . Der Gewinn erreichte nach Unternehmensangaben einen Wert von 160 Millionen US-Dollar. Auf das Gesamtjahr gerechnet habe das Minus bei 3,9 Milliarden US-Dollar gelegen, die schwierigste Phase sei das zweite Quartal gewesen. Mut für das nächste Jahr macht der Unternehmensleitung das Plus des Online-Handels in Höhe von 21% im vierten Quartal.

Klarna hat nach einem Bericht von Retail Dive für die zweite Ausgabe der virtuellen Verkaufsveranstaltung "Hauliday by Cosmo x Klarna" das Magazin Cosmopolitan als Co-Veranstalter gefunden. Am 1. und 2. März steht in den USA das Shopping-Event im Kalender, die Zielgruppen sind die Gen Z und Millennials. Angeboten werden Schuhe, Mode und Kosmetikartikel von Marken wie Macy's, Rebecca Minkoff, Saks Off 5th, Express und Foot Locker. Zum Programm gehört ein Shoppingangebot im Livestream.

///// TRENDS & TECH