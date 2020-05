Neun von zehn Modehändlern sagen laut einer Umfrage der TextilWirtschaft, dass die Pflicht in Läden einen Mund-Nasenschutz zu tragen, den Kunden die Lust am Modeverkauf verleide. Ein bisschen Stoff also. Ausgerechnet. Meiner einer hätte ja eher an die wirtschaftliche Situation, an Kurzarbeit, Angst vor Jobverlust, Panik wegen Corona und ähnliche Dinge gedacht. Aber was weiß denn ich.

///// HANDEL NATIONAL



Shopping mit WhatsApp

Händler über Whatsapp verkaufen können. Tolle Wanderstiefel gesehen, Foto gemacht, Modell via Chat geklärt, Lieferadresse hinterlegt und – zack – bestellt! W&V-Kolumnistin Stephanie Wißman n erklärt, wieverkaufen können.

///// INTERNATIONAL

Amazon baut Supermarkt

Illinois , USA, baut Amazon kein Amazon-Go-Laden werden. Eröffnung soll im Sommer sein.



Amazon gibt Aushilfen einen Full-Time-Job

Diese Zahl zeigt sehr schön, wie sehr Diese Zahl zeigt sehr schön, wie sehr Amazon gerade auf der ersten Meile ins Schwitzen kommt. 125.000 Aushilfskräften in den USA, angeheuert in der Corona-Hochzeit, will man nun einen Dauervertrag geben.

Private Label-Anbieter bei Amazon haben Frust

Analyse von Marketplace Pulse. Die Zahl der neuen Marken-Launches auf Amazon brach deutlich ein, gleichzeitig stieg die Anzahl der negativen Bewertungen an, berichtet Eigenmarken-Händler bei Amazon leiden unter den Corona-Folgen. Das sagt einevon Marketplace Pulse. Die Zahl der neuen Marken-Launches auf Amazon brach deutlich ein, gleichzeitig stieg die Anzahl der negativen Bewertungen an, berichtet Internet World. In Schaumburg,, USA, baut Amazon offenbar gerade einen klassischen Supermarkt auf 4000 Quadratmetern. Das exakte Konzept: Unklar. Aber es soll wohlwerden. Eröffnung soll im Sommer sein.

///// TRENDS & TECH

Es ist normative Kraft des Faktischen, die gerade das Bargeld abschafft. Zahlen, bitte: 55 Prozent der Deutschen möchten auch nach der Corona-Pandemie kontaktlos bezahlen. 78 Prozent aller Mastercard-Transaktionen in Europa sind mittlerweile kontaktlos, sagen Zahlen des Kreditkartenanbieters.

