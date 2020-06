Innenstädte ohne Karstadt. Bei der Lufthansa steigt das Insolvenzrisiko. Beispiele wie diese lehren uns: Es gibt - gerade in diesen Zeiten - keine Überlebensgarantie für große Marken und Unternehmen. Das gilt vermutlich auch für Amazon. Obwohl man sich gerade dort bemüht, immer etwas schneller zu sein als alle anderen.

///// HANDEL NATIONAL

Die Schwarz Gruppe (Kaufland) erwirbt die Online-Plattform Real.de und holt sich mit demvermutlich das beste Stück aus der Verwertungsmasse der Handelskette.Überraschung Nummer 1: Fielmann, E-Commerce-Dauerverweigerer, verkauft nun online. Überraschung Nummer 2: Der Brillenhändler,erstaunt sich auch UX.me , nutzt dazu das System vomdem großen E-Commerce-Verstärker und Integrator Zwar gibt es gegenwärtig nur Kontaktlinsen, doch spätestens 2021 will man auch Brillen online vekaufen. Noch in diesem Jahr soll es eine App geben, mit der Kunden per Smartphone die Sehstärke messen und die Brille anprobieren können.

Amazon plant in Großbritannien offenbar eine superschnelle Lieferung von Lebensmitteln jenseits von Amazon Fresh unter den Arbeitstiteln "Ultra Fast Fresh" und "Ultra Fast Grocery". Lieferanten wurden offenbar informiert, dass man den Kunden in einigen Städtenanbieten will. Das neue Angebot soll demnach zunächst unter den Amazon Prime Now- und Amazon Fresh-Bannern laufen, bevor es als separate Dienstleistung gelabelt wird.