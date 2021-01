///// HANDEL INTERNATIONAL

Die Fragen, die sich nach dem Abschluss der Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU bezüglich Transfer-und Lieferdiensten auf der Straße stellen, sind weiterhin nicht so weit beantwortet, dass DPD UK diese Dienste Richtung Kontinent und Irland wieder aufnimmt. Das Unternehmen wollte sie vergangenen Dienstag wieder starten, bislang steht der Dienst immer noch still. Rund 20% der Ware sei mit unvollständigen oder falschen Daten versehen. Auch gebe es Probleme und Verzögerungen an den britischen Häfen.



In den USA konnten 2020 Amazon, Walmart und Wish die höchsten Downloadzahlen für ihre Einkaufs-Apps verzeichnen. Nach einem Bericht von Apptopia entschieden sich 41 Millionen Nutzer für Amazon, 34 Millionen wählten Walmart und 30 Millionen Wish. Auf dem weltweiten Markt ist Amazon ebenfalls die Nummer Eins, gefolgt von Shopee und Wish. Nur drei der Top-Anbieter in der Rubrik der Shopping-Apps, Walmart, Target und Nike, verfügen über eigene stationäre Geschäfte, Amazon hat Läden in unterschiedlichen Marktsegmenten.

Die Business Intelligence Group hat ihren jährlich verliehenen BIG Innovation Award in diesem Jahr unter anderem an Buybay verliehen. Das niederländische Unternehmen ist ein Spezialist im Management von Retouren. Dieses soll Herstellern und Händlern eine Möglichkeit bieten, ihre Produkte durch den Wiederverkauf im Warenkreislauf zu halten. Buybay sieht es als Ziel der Wiederverwendung von Retourprodukten an, durch eine Reduzierung der Abfallquote und einen sparsameren Ressourcenverbrauch eine höhere Nachhaltigkeit im Warenkreislauf zu erreichen. Buybay unterstützt Händler und Hersteller nach eigenen Angaben mit einer Softwarelösung für die Rücknahme und den Wiederverkauf, einer angepassten Logistik und der Präsentation auf unterschiedlichen Verkaufskanälen. Der BIG Innovation Award der Business Intelligence Group wird in den Kategorien "Organisation", "Produkt" und "Persönlichkeit" verliehen.