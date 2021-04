Heute ist schon der vierte Tag unter der Ägide der so genannten Bundesnotbremse. Wie die "Textilwirtschaft" ausrechnete, zeigten am Freitag 221 deutsche Landkreise (und damit die Mehrheit) eine Covid-19-Inzidenz, die nach den Regeln der Notbremse nur "Click & Collect" zulässt. Dazu ein Zitat der Twitterin Kerstin Brune: "Der Mensch – vom Jäger und Sammler zum Click and Collector". Und zum Online-Kunden, siehe unten die Meldung des Ifo-Instituts.

///// HANDEL NATIONAL

BlackFriday.de meldet Urteil gegen Marken-Inhaber

Noch gut 213 Tage bis zum Schwarzen Freitag 2021 – und das Portal BlackFriday.de, nach eigenen Worten "Deutschlands dienstältestes Black-Friday-Portal", meldet einen Sieg im Streit um die Marke: Auf eine Klage des Portals hin habe das Landgericht Berlin die Marke „Black Friday“ für mehr als 900 Waren und Dienstleistungen für verfallen erklärt, sie sei von demjenigen, der sie zurzeit besitze, nicht genügend ("rechtserhaltend") genutzt worden (Urteil vom 15. April 2021, Az. 52 O 320/19). Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und das jüngste in einer Reihe von Rechtsstreits zwischen BlackFriday.de und dem Markeninhaber.



Ifo-Institut sieht starken Online-Trend für Kleidung und Haushalt

Der Handel mit Kleidung, Haushaltswaren und Haushaltsgeräten wandert derart stark ins Internet, dass das Ifo-Institut einen Warnruf abgibt – in Richtung des stationären Handels: „Spätestens seit vorigem Sommer beobachten wir massive Strukturverschiebungen hin zum Onlinegeschäft – auch jenseits der Lockdowns. Unsere Daten legen den Schluss nahe, dass die Krise das Sterben der Innenstädte befördert“, heißt es vom Institut. Der Onlinehandel mit den genannten Produkten habe seit den Lockerungen fast stetig angezogen und Anfang Dezember 2020 bei 250 Prozent des Vorkrisenniveaus gelegen (Haushaltsgeräte), im Februar bei 350 Prozent. Elektrogeräte-Franchiser Euronics hält dagegen: In einem neuen Einkaufszentrum in Bremen sollen unter anderem smarte Kühlschränke "künftig in dem Geschäft möglichst nahe an der eigenen Lebensrealität getestet werden", berichtet Channelpartner.de. Das funktioniert stationär wohl tatsächlich besser.



Amazon buhlt um kleine Anbieter – auch in Deutschland

Der Trend zu regionalen Produkten ist auch Amazon nicht verborgen geblieben: In der Rubrik "Amazon Kleine Unternehmen" werden Produkte kleiner und mittlerer Unternehmen nach deutschen und österreichischen Bundesländern sortiert vorgestellt. Auf Internetworld.de wirbt Amazon-Manager Markus Schöberl um KMUs: "Es ist eigentlich nie zu spät, um sich online ein zweites Standbein aufzubauen", sagt er, und: "Durch den Online-Handel ist Export so einfach wie noch nie. [...] Warum sollte ein innovatives Produkt aus Österreich nicht auch Abnehmer in Deutschland, Frankreich oder den USA finden?" [Ganz neu ist die Idee übrigens nicht: 2018 stellte Amazon mit "Storefronts" ein ähnliches Konzept für Deutschland vor.]



H & M versendet in Deutschland jetzt in Papier statt in Plastik

Im Dezember nannte Fashionunited.de es noch einen Test, jetzt geht es in den Echtbetrieb: Modehändler H & M versendet online bestellte Waren in Deutschland in Papier- statt in Plastikverpackungen, berichten verschiedene Medien. Die Papiere seien vom Forest Stewardship Council (FSC) zertifiziert. Bis 2025 sollen alle Verpackungen im Konzern wiederverwendbar, recycelbar oder kompostierbar sein.



///// HANDEL INTERNATIONAL Vier weitere Amazon-Nachrichten in jeweils einem Satz Im kommenden Jahr soll in Giengen nordöstlich von Ulm ein neues Amazon-Verteilzentrum mit 100 neuen Voll- und Teilzeit-Arbeitsplätzen in Betrieb gehen. (Amazon-Watchblog.de)

Eine Gruppe von Aktionären hat Amazon aufgefordert mitzuteilen, wieviel der Kunststoffverpackungen des Unternehmens in der Umwelt landet – denn ein Zuviel könne dem Ruf schaden oder zu Geldstrafen führen. (TheVerge.com)

In einem Verteilzentrum südlich der US-Stadt Seattle hat Amazon eine Massenimpfung für Tausende von Mitarbeitern organisiert, wie zuvor schon in Missouri, Nevada und Kansas. (Geekwire.com)

Die Technik für das kassenlose Bezahlen soll aus den relativ kleinen Ladenformaten "Amazon Go" und "Amazon Go Grocery" in die großen Supermärkte der Marke "Amazon Fresh" kommen, was insofern von Bedeutung ist, als Amazon diese Technik an andere Supermarkt-Betreiber verkaufen will. (Geekwire.com und Amazon-Watchblog.de) ///// TRENDS & TECH