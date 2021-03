///// HANDEL INTERNATIONAL

Nicht alle haben im vergangenen Jahr von einem wachsenden Online-Handel profitiert. Der spanische Modehändler Mango hat 2020 nach einem Bericht von Fashion United mit roten Zahlen abgeschlossen. In der Folge der Pandemie ging der Umsatz gegenüber 2019 um 22 Prozent auf 1,84 Milliarden Euro zurück. Der starke E-Commerce mit einem Zuwachs um 36 Prozent auf 766 Millionen Euro konnte den Rückgang, der im stationären Handel bei 43 Prozent lag, nicht ausgleichen. Der Online-Handel erreicht inzwischen einen Anteil von 42 Prozent des Jahresumsatzes. Um in diesem Jahr hier die Milliardenhürde zu überspringen, will Mango sowohl technisch und vertriebsseitig als auch auf der Produktseite neue Wege gehen.Marks & Spencer hat weitgreifende Pläne für die globale Expansion bekannt gegeben. Nach Unternehmensangaben hat der britische Einzelhandelskonzern in 46 Ländern neue Webseiten eingerichtet. Die Initiative ist Teil des Transformationsprogramms "Never the same again" und vergrößert die Zahl der weltweiten Märkte um fast das Doppelte. Das internationale Wachstum solle primär über Online-Kanäle erfolgen, heißt es von Unternehmensseite, geleitet von der neuen Abtellung MS2, die für die Bereiche Online, Digital und Kundendaten verantwortlich ist. Nach den Zahlen des jüngsten Zwischenberichts von MS2 habe es im internationalen E-Commerce ein Wachstum in Höhe von 75 Prozent gegeben. MS wolle die Möglichkeiten des Online-Handels bestmöglich ausnutzen und sich in Fragen des Kunden- und Lieferdienstes besser aufstellen. Dies beruhe auf dem Logistiknetz des Konzerns. Mit einer anpassungsfähigen Verkaufsplattform seien schnelle Reaktionen auf Änderungen des Verbraucherverhaltens möglich, verspricht das Unternehmen.Die Livestream-Shopping-Plattform Whatnot hat eine Finanzspritze in Höhe von 20 Millionen US-Dollar erhalten. Retail Dive berichtet, dass insgesamt sieben Investoren an der Finanzierungsrunde beteiligt seien. Das Unternehmen wolle das Personal aufstocken und die Produktpalette um Comics, Videospiele und Hardware vergrößern. Im Mittelpunkt sollten Sammelobjekte stehen. Ziel sei es, Online-Shopping in Unterhaltung zu verwandeln, zitiert Retail Dive Unternehmensgründer Logan Head. Nach eigenen Angaben verfüge Whatnot mit der Plattform über Tausende Vertriebspartner und eine fünfstellige Zahl von Kunden.