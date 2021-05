Wird es den Tag geben, an dem wir aufhören einzukaufen? Würde die Zivilisation zusammenbrechen? Was würde mit der Art und Weise passieren, wie wir denken, Produkte herstellen, Zeit nutzen und unsere Individualität ausdrücken? Wäre das Leben besser oder schlechter? Der britische Autor J. B. MacKinnon nennt sein neues Buch, das am 3. Juni 2021 in Großbritannien mit dem Titel „The Day the World stops Shopping" erscheint, ein tiefgründiges Gedankenspiel als auch eine Geschichte über die Zukunft. Der Untertitel nimmt sein Fazit vorweg: Wie das Ende des Konsums uns zu einem besseren Leben führt und einer grüneren Welt.

Bundesnetzagentur: Beschwerden über falsche Zustellung von Briefen und Paketen verdoppelt

Bei der in Bonn ansässige Bundesnetzagentur sind in den ersten fünf Monaten dieses Jahres fast doppelt so viele Anträge auf Schlichtungsverfahren (1512) zwischen Verbrauchern und Dienstleistern eingegangen wie im Vorjahreszeitraum (680). Grund für diesen Anstieg dürfte sein, dass seit Mitte März alle Post- und Paketdienstleister an dem Schlichtungsverfahren teilnehmen müssen. Die Einführung dieser Teilnahmepflicht habe außerdem zu einer höheren Bekanntheit der Beschwerdemöglichkeit geführt, berichtet die F.A.Z. Ferner sei der Online-Boom und die steigenden Paketmengen für den Anstieg verantwortlich.



Wefox: Online-Versicherungsportal sammelt 400 Mio. Euro ein

Verschiedene Finanz-Newsletter und Gründerszene.de berichten von der Finanzierungsrunde des Online-Versicherungsportals Wefox, bei der in den kommenden Tagen über 400 Mio. Euro eingespielt werden sollen. Das Insurtech-Unternehmen sei somit 1,6 Mrd. Euro wert. Eine Bestätigung dieser Pläne gibt es seitens Wefox nicht.



Jan Ippen steht auf „Star Wars"

Die Wirtschaftswoche porträtierte am vergangenen Wochenende den Geschäftsführer von Ippen Digital und erzählt den Aufstieg des Unternehmens zu einer der größten deutschen Online-Plattformen. Lesenswert.

///// HANDEL INTERNATIONAL Lieferketten bleiben Top-Thema

In einem TV-Bericht des ARD-Europamagazins werden die Auswirkungen des Brexits auf die

Amazon ignoriert EU-Parlament

Man kennt es aus den US-Nachrichten: Immer wieder müssen sich Großunternehmen dort den Fragen der Parlamentarier stellen. Ähnliches hatten EU-Parlamentarier vor, als sie den Online-Riesen-Amazon zur Befragung ins EU-Parlament einluden. Die Empörung darüber,



Weitere Nachrichten der Online-Riesen weltweit: Der Amazon-Prime-Day wird am 21.+22. Juni 2021 stattfinden.

Alibaba hat sein 6.18-Mid-Year-Shopping-Festival eröffnet. Insgesamt nehmen über 250.000 Marken teil, mehr als doppelt so viele wie im letzten Jahr.

JD-Logistics, der Logistik-Arm des chinesischen Internethändlers JD.com, hat sich am vergangenen Freitag bei einer Finanzierungsrunde an der Hongkonger Börse mehr als 3,1 Mrd. US-Dollar neues Kapital geholt.

Amazon bietet Mitarbeitern in Logistikzentren „AmaZen“-Boxen in der Größe früherer Telefonzellen zum Ausruhen an.

In den USA drängt Amazon Behörden und Parlament zum Ausbau der Informatikausbildung. Die Begründung findet sich hier. In einem TV-Bericht des ARD-Europamagazins werden die Auswirkungen des Brexits auf die Lieferketten in Großbritannien deutlich: Den Logistikunternehmen auf der Insel kommen die Fernfahrer abhanden, viele Speditionen stehen vor dem Aus. In Deutschland hagelt es Kritik der Wirtschaftsverbände gegen das in der vergangenen Woche verabschiedete Lieferkettengesetz. Es sei ein Bürokratiemonstrum und verfehle sein Ziel. In Ägypten streiten sich die Suezkanal-Behörde weiterhin mit dem japanischen Eigentümer der »Ever Given« um Kompensationsforderungen . 18.000 Container stecken weiterhin fest. Die Kanalbehörde fordert rund 550 Mio. US-Dollar (451 Mio. Euro) Entschädigung.