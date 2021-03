///// HANDEL INTERNATIONAL

Die EU-Kommission hat das neue Einfuhrkontrollsystem (ICS2) gestartet. In der ersten der drei Phasen, die weiteren folgen bis März 2024, geht es um die Erfassung von Post- und Express-Sendungen, die auf dem Luftweg in die EU versendet werden oder innerhalb der EU verschickt werden. Mit ICS2 will Brüssel ein neues Frachtrisikomanagement installieren und vor den Gefahren, die von gefährlichen und illegalen Waren ausgehen, schützen. In Phase 1 sollen die Zollbehörden Lieferkettendaten besser erfassen können und so eine Risikoanalyse in Echtzeit umsetzen. So sollen nun Expressunternehmen und ausgewiesene Postdienstleister mit Sitz in der EU eine Auswahl ihrer Daten übermitteln, bevor die Waren in ein Flugzeug mit Ziel EU verladen werden. Für Postsendungen sind nun Frachtvorabdaten erforderlich. Damit soll der Zoll in der Lage sein, "im Zusammenhang mit den enormen und zunehmenden Warenströmen des elektronischen Handels auf ein breites Spektrum von unsicherem Verkehr reagieren zu können", erklärt die Kommission.Der japanische E-Commerce-Konzern Rakuten plant nach einem Bericht von Business Insider eine Kapitalerhöhung von 2,2 Milliarden US-Dollar. Mit dem frischen Geld sei dann ein Ausbau der Logistik mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz bis hin zu Mobilanwendungen vorgesehen. Das Unternehmen wolle sich mit diesem Schritt bessere Möglichkeiten im Wettbewerb mit den US-amerikanischen Konzernen verschaffen. Von der Börse wurde dies begrüßt, der Kurs sprang nach der Mitteilung um 24 Prozent nach oben. Ein Großteil der neuen Aktien soll an den chinesischen Technologiekonzern Tencent, den US-amerikanischen Einzelhandelskonzern Walmart und die Japan Post gehen. Rakuten wolle sich dadurch eine gute Position in den drei globalen führenden Wirtschaftsnationen verschaffen.Die Otto Group setzt ihre Umstellung im Logistikbereich fort und verkauft das französische Paketunternehmen Mondial Relay. Käufer werde der Paketdienstleister InPost, meldet die Textilwirtschaft . Der Kaufpreis liege bei 565 Millionen Euro, das Management bleibe im Amt. Mondial Relay verfüge über ein Netz von rund 10.500 Paketstationen, im vergangenen Jahr habe die Zahl der transportierten Sendungen bei 140 Millionen gelegen. InPost wurde 1999 in Polen gegründet, die 12.000 Paketautomaten liegen in Polen, Großbritannien und Italien.Der Schokoladeproduzent Thornton kündigt an, alle seine Läden schließen und den Verkauf komplett auf online umstellen zu wollen. Wie Internet Retailing weiter meldet, soll die Zahl der abgebauten Arbeitsplätze bei rund 600 liegen. "Da die Kunden ihre Art des Einkaufs ändern, müssen wir uns ebenfalls ändern", zitiert das Magazin das Unternehmen. Die Marke Thorntons werde aber beibehalten. Die Schwierigkeiten des Ladenverkaufs in den Innenstädten seien zu groß geworden und dies werde anhalten. Die Zahl der Ladengeschäfte lag 2011 bei 364, heute stehen noch 61 Geschäfte unter Thorntons-Flagge.