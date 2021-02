Seit einigen Wochen zieht es viele Anhänger der sozialen Medien ins Clubhouse. Die auf die Apple-Geräte zugeschnittene App bietet jetzt erstmals auch für ein Handelsunternehmen ein Versuchsfeld, denn mit DM wagt nun auch ein Drogeriemarkt hier die ersten Schritte, um sich mit den Kunden zu Gesprächsrunden zu treffen. Doch Anwendungen wie diese bieten für die Nutzer auch unerwartete Gefahren, wie Werner Vogels, der IT-Chef von Amazon erklärt. Neue Risiken für die Bevölkerung auf einem anderen Feld befürchten Handels- und Logistikverbände, wenn nicht sofort an den sie betreffenden Coronaregeln gearbeitet werde. Mit einer Eindämmung der Einflüsse auf den Klimawandel durch den Online-Handel beschäftigt sich das Start-up Yook.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

DM geht ins Clubhouse

Seit einigen Wochen sorgt eine Audio-App für Bewegung im Feld der sozialen Medien. Apple-Nutzer treffen sich für Gespräche oder Diskussionen in Clubhouse, aber immer nur nach einer persönlichen Einladung. Nun wagt sich mit DM auch das erste Handelsunternehmen dorthin, wie Christoph Werner, Vorsitzender der Geschäftsführung, der Lebensmittelzeitung in ihrem neuen E-Paper in einem Interview berichtet. Beim Blick auf die Erfolgsaussichten für die App ist Werner zurückhaltend, doch für ihn ist der Aufbau als Audio-Anwendung besonders interessant. Dies biete eine "andere Authentizität" und ermögliche einen anderen Austausch. Die Drogeriekette starte in dieser Woche ihren eigenen Account, um sich eine Bühne zu schaffen und einen direkten Kontakt mit den geplant Kunden aufzubauen. Er will so "unser soziales und gesellschaftliches Engagement, unsere Services und Partnerschaften nutzen". Wir wollen Experten virtuell zusammenbringen und den Zuhörern die Chance geben mitzuwirken, Fragen zu stellen und spannende Talks mit Gästen zu erleben..



Hello Fresh liefert selbst

Hello Fresh übernimmt in Deutschland seinen eigenen Lieferservice. Exciting Commerce meldet, dass sich der Online-Händler dazu entschlossen hat, da der Partner Liefery den Betrieb einstellen musste. Nach einer Mitteilung von Hello Fresh soll der Start des neuen Dienstes am 23. Februar erfolgen. Anfangs ist ein Zeitfenster für die Lieferungen zwischen 17 und 21 Uhr vorgesehen, Hello Fresh will dies in der Zukunft dann bis 22 Uhr ausbauen.



-- Anzeige --

Die Bedeutung von Daten im Handel

Der Handel hat im Vergleich zu anderen Branchen den dringendsten Bedarf, die Dateninfrastruktur zu verbessern. Das ist bei der Vielfalt an Datenquellen nicht verwunderlich. Mit der Data Cloud von Snowflake lassen sich Daten unabhängig von Cloud-Anbietern an einem zentralen Ort speichern. Nur so können Unternehmen ihre Kunden mit einer 360-Grad-Ansicht aller Berührungspunkte ansprechen.

Der Amazon-IT-Chef warnt vor Sicherheitsgefahren

Auf der DLD-Konferenz (Digital Life Design), die am Sonntag begann und vom Burda-Konzern veranstaltet wird, hat der IT-Chef von Amazon, Werner Vogels, Medienberichten zufolge auf drohende Gefahren für die Sicherheit der digitalen Technologie hingewiesen. Hacker und andere Kriminelle im digitalen Bereich hätten leichteren Zugriff auf die unerfahrenen Nutzer im Online-Bereich, deren Zahl durch die Pandemie angestiegen sei. Die Unternehmen müssten bezüglich der IT-Sicherheit aktiv werden. Das Feld möglicher Angriffe sei durch die Verlegung vieler Aktivitäten ins Internet breiter geworden.





///// HANDEL INTERNATIONAL

Zalando startet mit Zircle in Skandinavien

Zalando unternimmt den nächsten Schritt auf dem internationalen Markt und ist nach einem Bericht von



-- Anzeige --

Logistiklösungen für saisonale Schwankungen im Handel

Mit dem wachsenden Onlinehandel steigen gleichzeitig die logistischen Herausforderungen für Lagerhäuser: überdurchschnittlich hohe Bestellungen, steigende Retouren und der Druck, die Produktivität auch mit geringem Personaleinsatz konstant zu halten. Mit



Verbesserte Bedingungen für die grenzüberschreitende Logistik gefordert

Drei Berufsverbände ziehen die Reißleine und machen Druck auf die Politik, um Verbesserungen im Bereich der grenzüberschreitenden Logistik zu erreichen. Zusammen haben der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung, der Handelsverbands Deutschland und der Deutsche Fruchthandelsverband einen Aufruf für



Zalando unternimmt den nächsten Schritt auf dem internationalen Markt und ist nach einem Bericht von Fashion United nun mit der Second-Hand-Marke Zircle auch in Schweden und Dänemark vertreten. Nach Angaben der Mode-Plattform denken rund die Hälfte der Kunden in den beiden Ländern darüber nach, in den nächsten sechs Monaten gebrauchte Kleidung zu kaufen. Bis 2030 will Zalando rund 50 Millionen Kleidungsstücke durch verschiedene Verkaufsinitiativen im Markt halten. Zircle startete 2019 mit einem eigenen Laden in Berlin. In den vergangenen zwei Jahren ging die Plattform in Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Polen und Spanien online.-- Anzeige --Mit dem wachsenden Onlinehandel steigen gleichzeitig die logistischen Herausforderungen für Lagerhäuser: überdurchschnittlich hohe Bestellungen, steigende Retouren und der Druck, die Produktivität auch mit geringem Personaleinsatz konstant zu halten. Mit Technologien wie Voice und AMR lassen sich Kommissioniervorgänge und Retourenprozesse erheblich beschleunigen und die Produktivität deutlich steigern.Drei Berufsverbände ziehen die Reißleine und machen Druck auf die Politik, um Verbesserungen im Bereich der grenzüberschreitenden Logistik zu erreichen. Zusammen haben der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung, der Handelsverbands Deutschland und der Deutsche Fruchthandelsverband einen Aufruf für Nachbesserungen des Vorschriftenkatalogs im Bereich der Einreisen nach Deutschland verfasst. Sie befürchten sonst Engpässe bei der Versorgung der Bevölkerung. Zum Forderungskatalog gehört ein "sofortiges Ende der unüberschaubaren Verordnungslage auf Bundes- und Länderebene". Des Weiteren ist für sie wie in einigen anderen EU-Staaten eine einheitliche Kommunikation im Bezug auf die Quarantänevorschriften erforderlich, die auf einer bundesweiten Plattform und für die ausländischen Fahrer mindestens in einer englischsprachigen Version vorliegen muss. Die Testinfrastruktur mit der entsprechenden Dokumentation muss nach Auffassung der Verbände in allen zulässigen Sprachen der EU erfolgen. Die "Transport Workers" sollen generell von Test- und Quarantänepflichten ausgenommen werden. ///// TRENDS & TECH