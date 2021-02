Im deutschen Lebensmittelhandel kommt auf dem digitalen Markt einiges in Bewegung. Die beiden Discountriesen Aldi Nord und Aldi Süd werfen gleich ihre gesammelte Marktkraft und -macht in den Ring und schließen sich für ihre Online-Offensive zusammen. Die Deutsche Bahn wagt ebenfalls einen Schritt in den digitalen Lebensmittelmarkt und eröffnet an ihrem "Zukunftsbahnhof" das erste online betriebene Geschäft. Amazon ist auf juristischer Seite voll beschäftigt. In München gab es eine Niederlage gegen Foodwatch in Produktfragen, in New York läuft nun ein Verfahren wegen Arbeitnehmerschutz. Der Einsatz sozialer Medien wird immer populärer. In den USA erhält die Livestream-Verkaufsplattform Talkshoplive eine Finanzspritze, hierzulande können sich Händler in einem Leitfaden Tipps für den richigen Einsatz holen.

///// HANDEL NATIONAL

Aldi arbeitet online zusammen

Nach einer langen Zurückhaltung und Beobachtung des Marktes wagen Aldi Nord und Aldi Süd nun den Schritt in den Online-Handel mit Lebensmitteln. Mit einer gemeinsamen operativen Gesellschaft wollen die beiden Unternehmen ihr Online-Geschäft bündeln und konzentrieren, berichtet die Lebensmittelzeitung. Damit planten die beiden Discounter eine Verbreiterung ihres virtuellen Handels in einem einheitlichen Online-Shop, wozu auch ein Einstieg in den Lebensmittelhandel gehöre. Die aus dem stationären Handel bekannte regionale Aufteilung werde aufgehoben, heißt es weiter. An dem Joint Venture Aldi E-Commerce Verwaltungs GmbH seien beide Unternehmen mit 50% beteiligt, der Sitz ist in Düsseldorf. Die technische Grundlage liefere Aldi Süd, hier seien bereits zahlreiche Lebensmittel mit Preis- und Produktangaben eingestellt.



Digitale Lebensmittel für die Zugfahrt

Die Deutsche Bahn hat den Bahnhof in Renningen zum Zukunftsbahnhof auserkoren. Am 23. Februar folgt nach Angaben des Unternehmens der nächste Schritt in die Zukunft, denn in Baden-Württemberg öffnet der erste digitale Lebensmittelmarkt in einem Bahnhof. Die Kunden können dort rund um die Uhr per App oder an einem Touchscreen des Automaten im Bahnhof einkaufen, die rund 800 Waren aus dem Lebensmittel- und Drogeriesortiment werden mit Hilfe einer Robotik ausgesucht und in der Ausgabe bereit gestellt. Möglich ist außerhalb der Öffnungszeiten auch der Kauf der Backwaren aus dem daneben liegenden Backshop. Die Bezahlung erfolgt mit der Bankkarte oder per App. Partner der Deutschen Bahn sind Edeka Südwest und das Stuttgarter Start-up Smark.



Corona treibt die Outdoor-Zahlen in die Höhe

Trotz oder gerade wegen des Lockdowns zog es die Familien in den ersten Wochen des Jahres in den Schnee, auch bei geschlossenen Skipisten. Die Bilder aus den Mittelgebirgen an den ersten Wochenenden belegten dies eindrücklich. Eine Folge war ein kräftiger Anstieg der Nachfrage nach Outdoor-Produkten, wie das Preisvergleichsportal Billiger.de nach einer Auswertung der Zahlen der ersten sechs Wochen dieses Jahres berichtet. Am beliebtesten für die deutschen Mittelgebirge waren Schlitten, im Durchschnitt gingen die Suichanfragen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1.890% in die Höhe, heißt es von Seiten von Billiger.de. Eine hohe Nachfrage war auch für Laufschuhe zu verzeichnen, hier ging es um fast 100% nach oben.



Amazon muss Herkunft von Obst und Gemüse angeben

Foodwatch hat vor Gericht einen nicht unbedeutenden Sieg gegen Amazon errungen. Das Oberlandesgericht München hat entschieden, dass der Online-Gigant das Herkunftsland von frischem Obst und Gemüse angeben muss, die über Amazon Fresh angeboten werden. Das Gericht wies die Berufung Amazons gegen das Urteil des Landgerichts zurück, so dass sich die Verbraucherschützer auch in der zweiten Instanz gegen Amazon durchgesetzt haben. Die Richter berufen sich auf die EU-Verordnung, nach der Verbrauchern das Land angegeben werden müsse, in dem das Obst und Gemüse geerntet wurde. Amazon habe auf Packungen bis zu 13 Ursprungsländer angegeben, argumentierte Foodwatch nach Testkäufen. Nach einer Aussage einer Anwältin von Amazon vor Gericht sei das Geschäftsmodell bereits angepasst worden.





///// HANDEL INTERNATIONAL

Zwilling zieht's ins Netz

will nach einem erfolgreichen Jahr noch stärker im Netz Fuß fassen und das Multichannel-Konzept weiter ausbauen. Nach Angaben des Herstellers von Küchengeräten ging der Umsatz im vergangenen Jahr um 16% auf rund 740 Millionen Euro nach oben, 40% davon wurden im Online-Handel erreicht. Besonders zufrieden zeigen sich die Verantwortlichen mit dem Multichannel-Programm "All Zwilling", das eine Verknüpfung der digitalen Angebote mit dem konventionellen Fachhandel und der firmeneigenen Logistik anbietet. In den USA habe die Kooperation mit dem Online-Vertrieb diverser Fachhandelsketten eine große Rolle gespielt, teilt das zur Werhahn-Gruppe gehörende Unternehmen mit. Die während der Coronakrise erzielten positiven Ergebnisse sollen so auch in der Zukunft fortgesetzt werden.



New York klagt gegen Amazon

Nach



Investitionsschub für Talkshoplive

Die Livestream-Einkaufsplattform Talkshoplive hat einige neue Investoren gefunden, die das Start-up mit drei Millionen US-Dollar unterstützen, berichtet



