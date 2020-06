Die Mehrwertsteuersenkung kann ganz schön lästig sein. Douglas, Teil der mit prächtigen Margen gesegneten Beauty-Branche, versucht da besonders clever zu sein und riskiert nun für 3% einen veritablen Imageschaden. Derweil versucht Amazon, sein Bild in der Öffentlichkeit zu korrigieren.

///// HANDEL NATIONAL

Unter all den Lösungen, die Mehrwertsteuersenkung an den Kunden weiterzugeben, ist die von Douglas besonders kreativ: "Wir geben die Senkung ab 1. Juli 2020 transparent an unsere Kunden in Form einesvon 3% auf den nächsten Einkauf weiter!", vermeldet Douglas-Chefin Tina Müller stolz via Twitter. Da kommentiert sogar Otto-Group-Kommunikationschef Thomas Voigt, der sich sonst gegenüber Wettbewerbern eher hanseatisch vornehm zurückhält: "Bin gespannt, ob Ihnen das die Kund*innen durchgehen lassen."

Sellpy, Schwedens größtem Secondhand-Onlineshop, nun auch in Deutschland an, meldet H&M hofft auf Umsatzzuwachs durch Second-Hand-Mode und bietet den Service des Online-Second-Handshops, Schwedens größtem Secondhand-Onlineshop, nun auch in Deutschland an, meldet W&V

Den Vorwurf von Verdi, Amazon würde in Corona-Zeiten nicht genug für die Sicherheit der Mitarbeiter tun, will das Unternehmen nicht so auf sich sitzen lassen, und verteilt ein Statement in dem man unter anderem auf, gestaffelte Schicht- und Pausenzeiten, Maskenpflicht, zusätzliche Reinigungszyklen und erweiterten Busverkehr für Pendler verweist. Außerdem habe man seit Februar "470 Millionen Einheiten Desinfektionsmittel für die Hände, 21 Millionen Paar Handschuhe, 19 Millionen Masken, Gesichtsschilder oder anderen Mund-Nase-Schutz und 39 Millionen Packungen desinfizierende Wischtücher bestellt.“ Mitarbeiter des Onlinehändler hatten mit Beginn der Nachtschicht zu Montag an mehreren Standorten die Arbeit niedergelegt. Dabei forderte die Gewerkschaft unter anderem den Abschluss eines Tarifvertrags und besseren Gesundheitsschutz. Damit sorgte Amazon sogar in US-Medien für Schlagzeilen.