Nie, nie, nie? Doch, doch, doch: Emma verkauft gut, sehr gut. Das Frankfurter Start-up wächst 2019 um 86 %, und das, weil es sich nur auf online und ein Mini-Sortiment mit Matratzen konzentriert, dafür aber viel Werbung auf reichweitenstarken Kanälen macht. Dass auch Butlers wieder eine Erfolgsspur gefunden hat, liegt an der Kombination aus Online- und Offline-Kanälen. Daraus folgt das Erfolgsrezept: Analysiere deine Kunden und sprich sie da an, wo sie sich aufhalten. Und verkaufe so, dass sie alles bequem nach Hause bekommen.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Online-Getränkehändler Durst.de ganz, berichtet die



Gut kombiniert

Umsatz um 8 % steigern, in einigen Filialen stiegen die Einnahmen sogar zweistellig. Butlers plant nun mit neuen Filialen und wird auch das Online-Angebot ausbauen, hat der



Erfolgreicher Digital Commerce

Hält Ihre IT-Systemlandschaft den Anforderungen des modernen Omnichannel Commerce stand? Gemeinsam mit den Experten von OSP, Infor und Liferay optimieren Sie Ihre Handelsprozesse für eine nahtlose Customer Journey. Erfahren Sie auf der EuroShop (16.–20. Februar, Stand E03, Halle 6) mehr über den vernetzten Einsatz von ERP-, Plattform- und Webshop-Lösungen. Butlers wächst wieder: Die Möbelkette, die auch online verkauft, konnte 2019 ihrenin einigen Filialen stiegen die Einnahmen sogar zweistellig. Butlers plant nun mit neuen Filialen und wird auch das Online-Angebot ausbauen, hat der Möbelmarkt erfahren.Hält Ihre IT-Systemlandschaft den Anforderungen des modernen Omnichannel Commerce stand? Gemeinsam mit den Experten von OSP, Infor und Liferay optimieren Sie Ihre Handelsprozesse für eine nahtlose Customer Journey. Erfahren Sie auf der EuroShop (16.–20. Februar, Stand E03, Halle 6) mehr über den vernetzten Einsatz von ERP-, Plattform- und Webshop-Lösungen. Jetzt Termin vereinbaren! Rewe will denganz, berichtet die Lebensmittelzeitung, und hat bereits im Januar bei den Kartellbehörden einen entsprechenden Antrag gestellt. Seit Frühjahr 2019 ist Rewe am Kölner Start-up Durststrecke beteligt, das an einer bundesweiten Plattform für Getränkebestellungen baut. Die Gründer Matthias Steinforth und Simon Biela halten zwar noch die Mehrheit, haben aber schon die Geschäftsführung niedergelegt. Geht offensichtlich nur noch um den Preis von Durst.

///// HANDEL INTERNATIONAL

///// TRENDS & TECH



kauf- und ausgabefreudige Generation Z erreichen können. Das ist eine von 7 Entwicklungen, die



Zahlen des Tages

Im Vergleich zum Vorjahr gewann der Mobile Commerce 38 % neue Käufer, zeitgleich stiegen die Ausgaben der Verbraucher, die per Smartphone oderTablet bestellen um 68 %. Das rechnet 75 Dollar pro Bestellung aus, die versierten indes 41 Dollar. Die 190 Milliarden US-Dollar. Nach Instagram kommt TikTok. Auch wenn die Communitie gewaltigen Ärger in den USA hat und gerade die Führung austauschen will – Händler sollten sich auch mit dieser Community beschäftigen: Weil sie hier dieerreichen können. Das ist eine von 7 Entwicklungen, die Retail Dive zum Trend für 2020 erhebt. Außerdem sollten Händler sich um die richtigen und aussagekräftigen Daten kümmern, also deutlich weniger sammel. Hört, hört.Im Vergleich zum Vorjahr gewann der Mobile Commerceneue Käufer, zeitgleich stiegen die Ausgaben der Verbraucher, die per Smartphone oderTablet bestellen umDas rechnet BusinessofAppsvor, allerdings ohne reale Zahlen zu nennen. Interessant: Neue Mobile-Shopper geben im Schnittpro Bestellung aus, die versierten indesDie Wirtschaftswoche beziffert die Umsätze, die 2019 mobile durch Apps und Verkäufe erzielt wurden, auf

Favorit der Leser

150 Millionen Euro setzte das Start-up Emma 2019 mit dem Verkauf von Matratzen um – im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 86 %. Und 50 Millionen Euro mehr als Gründer Dennis Schmoltzi im vergangenen Mai bei etailment in Aussicht stellte. Das Wachstum istauch im teamsichtbar: 200 neue Kollegen stellte das Unternehmen aus Frankfurt ein. Schmoltzki führt seinen Erfolg auf den Direktverkauf und die Internationalisierung zurück: Emma- Matratzen sind ist in 21 Ländern online zu haben. Zum Vergleich: Die Marke Dunlopillo ist lediglich in 320 Möbelhäusern und Fachmärkten vertreten. "Wir stemmen unsere Marketingausgaben aus dem Cash Flow", so Schmoltzi. Außerdem investiert das Start-up in Fernseh-Werbung. Emma wurde 2013 gegründet und will 2020 beim Umsatz die 200 Millionen-Marge reißen.Bis 2025 will Aldi in Großbritannien 1200 Läden betreiben, der Discounter aus Deutschland rechnet mit 3800 neuen Stellen. Die Offensive deutscher Discounter – auch Lidl ist auf der Insel aktiv – bringt britische Supermärkte unter Druck.und Marktanteile zurückgewinnen, berichtet das Handelsblatt: Dafür tauscht der Filialist die Führung aus. Im Juni übernimmt Simon Robert, er ist seit zwei Jahren bei Sainsbury und gilt als erfolgreicher Digitalisierer.Läuft gerade nicht rund bei eBay: Im Herbst verließ CEO Devin Wenig den Konzern, danach folgte der verkauf von Stubhub, der Ticket-Plattform.Und jetzt entlässt der Online-Händler erste Mitarbeitende: 102 Angestellte aus den Niederlassungen in San Jose und San Francisco müssen sich beruflich neu orientieren, darunter auch Software-Ingenieure. Retail Dive steigt tiefer ein.Zielmlich hart ins Gericht geht Seeking Alpha mit Uber. Das Nachrichtenportal analysiert die Strategie von Uber, das eigentlich Uber Technologies heißt, und stellt fest:zumindest für den Konzern rund um Fahrdienstleistungen. Und weil sie schon am Analysieren waren, fielen den Autoren noch mehr wenig lukrative Geschäfte von Uber auf. Lesenswert.Wenn sich in Davos die Unternehmens-Lenker treffen, werden inzwischen auch Chinesen gehört: Alibaba-Chef Daniel Zhang erklärte in der Schweiz seineund wie Daten beim Wachstum helfen. Interessanter Lesestoff von Alizilla. Zhang spricht im Interview übrigens auch von Nachhaltigkeit und Engagement (das ist inzwischen auch in China schick): Alibaba wolle den Armen Chinas dabei helfen, eigene Geschäfte aufzubauen und diese nachhaltig zu betreiben. Na klar, alles wird gut.Dort verkaufen, wo die Kunden sind, klingt nach einer Binse. Verlangt aber Mut und Experimentierfreude – weil Verbraucher heute munter zwischen den verfügbaren Vertriebskanälen wechseln und überall zuschlagen. Wer seine Angebote darauf einstellt und verzahnt, gewinnt Umsatz; wer mit neuen Kanälen wie TikTok (s.o) experimentiert, neue Kunden.