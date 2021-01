Das Jahr ist erst ein paar Tage alt, doch schon steht der Start eines neuen Anbieters bevor und ein alter wird wieder zum Leben erweckt. In München können Kunden bei Frischepost nun auch nachhaltige Lebensmittel bestellen, der Online-Supermarkt Getnow hat einen neuen Investor gefunden. Die Datenübermittlung nach Großbritannien ist für die nächsten vier Monate rechtlich gesichert. Ein Vertriebsmodell, das in der Vorweihnachtszeit von Kunden und Anbietern schnell akzeptiert wurde, ist Click & Collect, doch nun dürfen dem Mittelstand die sich öffnenden Chancen nicht genommen werden, fordert der Mittelstandsverbund.

///// HANDEL NATIONAL

Frischepost geht in München an den Start

Der Online-Lebensmittelhandel hat sich in Deutschland etabliert, jetzt expandieren auch die Anbieter nachhaltiger Lebensmittel. Am 11. Januar nimmt Frischepost nach Hamburg, Berlin und Rhein/Main auch in München den Betrieb auf. Das Portfolio umfasst nach Unternehmensangaben rund 700 Lebensmittel aus nachhaltiger Produktion von regionalen Landwirten und Betrieben. Für den Start sind drei Auslieferungstage pro Woche geplant, jeweils zwischen 14 und 20 Uhr, die Lieferung erfolgt kontaktlos vor die Haustür. Die Kunden können zweistündige Lieferfenster wählen. Die beiden Standortleiter Lisa Simon und Jürgen Drummer wollen die regionalen Partner bei den digitalen Aufgaben wie Marketing und Lieferketten unterstützen. Mit einer selbst entwickelten IT-Plattform konzentriert sich Frischepost auf die Online-Direktvermarktung. Erfahrung ist vorhanden: Drummer war früher Manager bei Amazon Fresh.



Getnow findet neuen Investor

Im Oktober musste der Online-Supermarkt Getnow Insolvenz anmelden und den Verkauf einstellen, in den vergangenen drei Monaten wurde nach einem neuen Investor gesucht. Nun hat Insolvenzverwalter Max Liebig einen Geldgeber gefunden, Getnow wechselt unter das Dach von LIS, einem in der Logistik tätigen Beratungsunternehmen.



Habeck will die Digitalsteuer

Nachdem vor Weihnachten aus der Union die ersten Rufe nach einer Paketabgabe kamen, mit der ein Sterben der Läden in den Innenstädten verhindert werden soll, fordert nun Grünen-Chef Robert Habeck eine Digitalsteuer. Amazon, Google und Co. müssten sich wirklich an der Finanzierung der Infrastruktur wie Breitband-Internet und Straßen beteiligen, so seine Vorgabe. Wenn es keine globale oder europäische Lösung gebe, müsse Deutschland mit einzelnen Ländern, die dazu bereit wären, aktiv werden.



Bundesnetzagentur erhebt Bußgelder gegen Callcenter

Unerlaubte Telefonwerbung, so lautet der Vorwurf der Bundesnetzagentur gegen das Callcenter Cell it!. Die Behörde hat das Unternehmen mit einem Bußgeld in Höhe von 145.000 Euro belegt. Cell it! soll an Kunden von Mobilcom-debitel im Auftrag des Mobilfunkanbieters Abonnements für unterschiedliche Produkte verkauft haben. In einigen Fällen seien auch Zusatzleistungen in Rechnung gestellt worden, für die keine Bestellungen vorlagen. Des Weiteren habe das Callcenter ohne die Werbeeinwilligung der Angerufenen Neukundenakquise für Sky Deutschland Fernsehen vorgenommen. Die Geldbuße ist noch nicht rechtskräftig.