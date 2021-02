Die Situation für Start-ups ist während der Corona-Krise nicht einfach. Ihre Ideen werden gebraucht, doch oft fehlt das nötige Kapital für einen guten Start. In Berlin fließt nun Geld in Honest & Rare, ein Jungunternehmen, das sich im digitalen Handel in der Getränkebranche Chancen ausrechnet. Dagegen will sich der Konsumgüterkonzern Henkel mit seinen alten Marken besser und sicherer im Markt aufstellen und räumt in seinem Bestandskasten auf. Aber ganz ohne einen neuen Namen geht es auch hier nicht. Auf diese verzichtet dagegen Sellpy, die schwedische H&M-Tochter will sich lieber auf weiteren internationalen Märkten aufstellen. Großbritannien gehört nicht dazu und die Verantwortlichen von Sellpy werden wohl auch noch warten, denn hier erwartet den Online-Handel in diesem Jahr womöglich eine neue Steuer.

Honest & Rare erhält Investitionsspritze

Der Berliner Getränkemarktplatz Honest & Rare erhält eine Fremdinvestition in fünfstelliger Höhe. Drei ungenannte Geldgeber wollen das im Juli 2019 unter dem Namen Craft Exchange gegründete Start-up bei dessen Produkt- und Angebotserweiterung wie beispielsweise Getränke-Abos für Kunden und speziellen Angeboten für Firmenkunden unterstützen. Darüber hinaus gehört Unterstützung bei der Expansion in die Bereiche E-Commerce, Food & Beverages sowie Software. Honest & Rare ist als Plattform für Getränkehersteller zum Vertrieb besonderer Getränke aufgebaut.



DUH: Verbraucherschutzverstöße im Online-Handel

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) berichtet über eine Zunahme der Verstöße gegen umweltrelevante Verbraucherschutzvorschriften im Online-Handel in der Zeit des Lockdowns. Seit Dezember 2020 seien bei den Verbraucherschutzorganisationen die Beschwerden von Verbrauchern über nicht zutreffende Angaben zu den Umwelt- und Klimafolgen der angebotenen Produkte angestiegen. Es sei erforderlich, dass die Angaben zu Energieverbrauch und weiteren Umweltfaktoren klar ersichtlich seien. Die DUH werde den Online-Handel in den nächsten Monaten während des Lockdowns verstärkt beobachten.



Henkel sortiert Marken aus

Bei Henkel steht eine Umgestaltung des Markenportfolios im Kalender. Der Konsumgüterkonzern will sich laut der Wirtschaftswoche von einigen Marken trennen, auf der anderen Seite stehe eine Konzentration auf Namen wie Persil, Schwarzkopf und Loctite. Die Umsatzgrenze der Marken, die abgegeben werden sollen, liege bei 100 Millionen Euro im vergangenen Jahr, das Gesamtvolumen bis Jahresende setze Henkel-Chef Carsten Knobel bei 500 Millionen Euro an. In diesem Jahr müsse eine Trendwende erreicht werden, die Umsatzrendite legt Knobel für 2020 weiterhin bei 13% fest. Doch es sollen nicht nur Marken verschwinden, neu auf dem Markt erscheinen sollen Produkte wie Love Nature, kündigt Knobel an.