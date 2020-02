Das Re-Investieren von Gewinnen gilt als Tugend der Kaufleute. So sorgen sie für Geschäfte und Arbeit und versorgen außerdem Kunden. Auch 2020 wollen 46 Prozent der Händler ihre Investitionen ausweiten, nur jeder Zehnte wird kleinere Brötchen backen. Das meiste Geld fließt übrigens in die Optimierung der Sortimente, in den Shop und in die Werbung. Außerdem restrukturieren die Händler zurzeit auch ihre Prozesse.

///// HANDEL NATIONAL

Sortiment, Webshop und Werbung, außerdem in die Prozesse: 46 % derund damit vor allem in ihr Angebot und die Prozesse investieren. Das ergab eine Umfrage von iBusiness . Vor allem auf die Sortimente richten Händler gerade ihre Aufmerksamkeit, sie erkennen offensichtlich, dass exklusive Angebote zur Markenbildung eines Shops beitragen und die Konkurrenz auf Abstand hält. Mit effizienten, datengetriebenen Prozessen lassen sich Angebote außerdem sicherer weiterentwickeln. Peek & Cloppenburg investiert übrigens für Werbezwecke auch in Show und Glamour – um mehr Aufmerksamkeit zu erzielen..Staus und Stress im Stadtverkehr: Verkehrsminister Andreas Scheuer willNachts, wenn viele Fahrgäste schlafen könnten sie Pakete und Post in die unterschiedlichen Viertel verteilen, berichtet Heise. Für das passende Pilotprojekt sucht der Herr Verkehrsminister sucht jetzt eine Stadt, die den Vorschlag gut findet und testen will. In Frankfurt experimentieren sie übrigens schon länger mit Straßenbahnen – durchaus mit Erfolg.Rund zehn Jahre brauchte Zalando vom Start-up, das Flipflops online verkaufte,Den schnellen Erfolg erklärt Jan Bartels, Senior Vice President von Zalando, in einem Vortrag beim Hasso-Plattner-Institut mit dem effizienten Logistik-Netzwerk der Berliner, der eigenen IT-Technik und vor allem mit der fortschreitenden Automatisierung: Sehenswerter Auftritt.- Anzeige -Wie sieht die Digitalisierung des Handels in der Praxis aus? Fragen Sie sich auch, mit welchenSie Ihre Unternehmensziele am besten erreichen? Wir stellen Ihnen ganz konkrete Digitalisierungsstrategien für den Handel vor und zeigen, welchediese für die Unternehmen bringen. Von 360°-Omnichannel-Handel in Echtzeit bis hin zu Direct-to-Customer-Vertrieb - hier finden Sie alle Szenarios im Überblick