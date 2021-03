Neuer Monat, neue Anbieter, neue Produkte. Der E-Commerce startet durchaus aktiv in den März, denn sowohl auf der Anbieter-, der Produkt- als auch auf der Technikseite finden sich Veränderungen. Aus den USA macht der Rasierproduktehändler Harry's seine ersten Schritte nach Europa, der tschechische Lebensmittel-Online-Händler Rohlik startet seine Expansion im Nachbarland und Adidas schaltet die Confirmed-App nun auch in Europa frei. Ein neues Feld entdeckt auch Tchibo, denn die Kunden können sich die Produkte nun im Livestream anschauen und direkt kaufen. Einen anderen neuen Weg auf der technischen Seite eröffnet sich mit der Künstlichen Intelligenz, die auch in der Reisebranche zum Einsatz kommt.

///// HANDEL NATIONAL

Harry's startet Online-Verkauf für Rasierer

Der 1. März war hierzulande von der Wiedereröffnung der Friseure geprägt, da hatte sich der US-amerikanische Anbieter für Rasierprodukte Harry's ein perfektes Feld für den Start in Deutschland ausgesucht. Er bietet seine Produkte ab dem 2. März online jetzt auf dem europäischen Kontinent an, neben Deutschland startet der Online-Shop auch in Frankreich, Belgien und in den Niederlanden, bislang war das Start-up aus New York nur in den USA, Kanada und Großbritannien präsent. Die Rasierklingen werden im eigenen Werk im südthüringischen Eisfeld produziert, das Harry's 2014 übernommen hat. Das Produktportfolio umfasst darüber hinaus Rasier-, Gesichtspflege-, Dusch und Haarpflegeprodukte, die ausschließlich über den Webshop angeboten werden.



Tchibo geht mit Live-Shopping an den Start

Nach einem Bericht von Internet World schlägt Tchibo einen neuen Vertriebsweg ein und bietet auf dem Online-Kanal auch Live-Shopping. Die Live-Beratung der Kunden übernehmen die Kunden des Kaffee-Unternehmens. Dadurch soll es den Kunden möglich sein, direkte Fragen zu stellen und eine individuelle Beratung zu erhalten, die Produkte werden direkt vorgeführt. Jeder der wöchentlichen Folgen beschäftigt sich mit einem auf die jeweiligen Produkte zugeschnittenen Thema. Die Kunden können dem Livestream ohne Registrierung folgen, der Kauf kann dabei erfolgen.



Rohlik kommt nach Deutschland

Der Start des tschechischen Lebensmittel-Online-Händlers in Deutschland wird konkret. Das erste Liefergebiet des deutschen Tochterunternehmens Knuspr.de liegt in München, meldet die Lebensmittelzeitung. Der Start war für das zweite Quartal angekündigt. Nach München sind Frankfurt und Stuttgart als weitere Märkte geplant, im nächsten Schritt folgen dann Hamburg und Köln sowie weitere Städte. Dabei hält sich das Unternehmen mit seinen Zielen und Vorstelllungen nicht zurück, denn Geschäftsführer Erich Comor will die Marktführerschaft übernehmen. Zu den Kundenversprechen gehört die Garantie einer dreistündigen Lieferzeit.



///// HANDEL INTERNATIONAL

Klarna schließt Finanzierungsrunde ab

Das schwedische Fintech-Unternehmen



Confirmed-App von Adidas auch in Europa verfügbar

Adidas-Kunden können die Confirmed-App auch in Europa nutzen, berichtet



Bookshop.org sammelt Geld für britische Buchhändler

Die auf Gewinnbeteiligung ausgelegte Plattform Bookshop.org unterstützt die unabhängigen Buchhändler in Großbritannien mit rund einer Millionen Britischen Pfund, heißt es bei



