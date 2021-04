///// HANDEL INTERNATIONAL

Der E-Commerce in den deutschsprachigen Ländern hat im vergangenen Jahr eine neue Rekordmarke erreicht. Im B2C-Handel wurde nach den jüngsten Zahlen des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. erstmals die Grenze von 100 Milliarden Euro inklusive Mehrwertsteuer übersprungen. Damit haben sich Deutschland, Österreich und die Schweiz als der stärkste Sprachraum in Europa etabliert. Die Pro-Kopf-Bestellungen haben ein Volumen von 1.000 Euro, dieses liegt aber niedriger als das in Großbritannien mit 1.233 Euro. In der Schweiz nahmen die Umsätze um 27,9 Prozent zu, in Österreich ging es um 17,4 Prozent nach oben, in Deutschland um 14,6 Prozent. Der Anteil des E-Commerce am Einzelhandel steigt in allen drei Märkten weiterhin konstant an. Beim Blick auf die Branchen ist der Umsatz im Lebensmittelhandel prozentual am stärksten gewachsen. In Deutschland wuchs er um 43,75 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro, in der Schweiz beträgt das Volumen rund 1,5 Milliarden Euro, pro Kopf sind es 175 Euro.In den USA bedeuten die Pandemie und das aus ihr resultierende Wachstum für den E-Commerce nicht das Ende für den stationären Einzelhandel, prognostiziert Fashion United . Er werde mit neuen Konzepten nicht aussterben, sie müssten angepasst werden. Beispiele aus verschiedenen US-Bundesstaaten zeigten, dass der Online-Einkauf mit dem Handel im Geschäft verknüpft werden könne und solle. Die Kunden wollten immer noch im Laden einkaufen, ein zusätzlicher Standort könne die Attraktivität für einige Zielgruppen erhöhen. Aber das Verhalten der Kunden habe sich verändert, das Shoppen sei kein Suchen nach Produkten mehr, heute sei es zielgerichtet. Der Schlüssel sei die Bequemlichkeit, der Handel müsse den Kunden entgegenkommen. Mit einem Omnichannel-Konzept müssten die stationäre und die digitale Schiene nahtlos miteinander kombiniert werden.