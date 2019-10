Während hierzulande Landwirte demonstrieren, schart Jeff Bezos ein All-Star Team um sich, um 2024 NASA-Astronauten auf den Mond zu bringen. Um ein neues Geschäftsfeld aufzumachen? Jop - er setzt "auf einen Schub unternehmerischer Kreativität" (wenn mal die Kosten etwas moderater sind) analog zu internetbasierten Unternehmen wie - ja Amazon. Man fragt sich an dieser Stelle, welche Visionen hierzulande Händler so haben.

///// HANDEL NATIONAL

Das HB-Männchen war noch verdammt, Nägel selbst in die Wand zu hämmern. Tapezieren oder den Aufbau der Möbel einem Dienstleistern zu überlassen, war keine Option. Heute müsste die Werbeikone nicht mehr zur Zigarette greifen, sondern zum Portemonnaie. Ikea will im November mit dem Tochterunternehmen TaskRabbit auch in Deutschland starten. Die Helfer verwandeln nicht nur Ikea-Einzelteile in funktionale Möbelstücke, sondern stehen auch für andere Reparaturen oder handwerkliche Dienste zur Verfügung. TaskRabbit funktioniert nach dem Uber-Prinzip. Potenzielle Mitarbeiter akkreditieren sich per App und legen Stundensatz wie Verfügbarkeit fest. Auf dieser Basis werden ihnen Anfragen vermittelt, erklärt die Welt . Die Bezahlung inklusive Trinkgeld erfolgt bargeldlos. Kostenpunkt für Verbraucher? Noch nicht klar.

Kaum taucht ein neuer Bieter auf, schon steigen die Aktienkurse aller Beteiligten. Der britische Essenslieferdienst Just Eat wartet eigentlich nur noch auf die Zustimmung der Anteilseigner für den Deal mit dem niederländischen Unternehmen Takeaway, wie die beiden Unternehmen im Juli angekündigt hatten. Jetzt grätscht Nasper-Tochter Prosus dazwischen, wie das Manager Magazin berichtet. Auch wenn das neue Angebot Just Eat „dramatisch unterbewerte“, stieg dessen Kurs nach Bekanntwerden der Offerte um 25 %. Auch Takeaway wie Delivery Hero und Hellofresh legten zu. Eines ist sicher: Auf dem Markt der Essenlieferdienste nimmt die Konsolidierung Fahrt auf.

„Osteuropa ist für uns ein zentraler Wachstumsmarkt“. Diesen Satz hört man immer häufiger. Jetzt hat ihn Dieter Holzer, CEO von Marc O’Polo ausgesprochen und kommentiert damit die Eröffnung des ersten Shops im rumänischen Burkarest, wie die Textilwirtschaft berichtet. Den Anfang im Osten Europas machte ein Shop am Prager Wenzelsplatz in Tschechien plus zwei Factory Outlets. Auch in Polen ist der Fashionanbieter vertreten. Dabei soll es nicht bleiben, ließ der CEO wissen. Noch in diesem Jahr sind weitere Eröffnungen geplant.Wir ahnten, dass es so kommen würde: 56 % der Konsumenten nutzen das Smartphone für ihren Einkauf. Die Geschenkshopper sind mit 81 % besonders emsig, doch 45 % nutzen den Alltagsbegleiter für jede Art von Einkauf, schreibt Mobile Marketer . Weniger als ein Drittel der Befragten nutzen einen PC, nur 16 % ein Tablet. Das Umfrageergebnis von AdColony stammt aus den USA, doch lange wird es nicht dauern, bis auch auf dem europäischen Kontinent ähnliche Zahlen erreicht werden.