Während hierzulande Landwirte demonstrieren, schart Jeff Bezos ein All-Star Team um sich, um 2024 NASA Astronauten auf den Mond zu bringen. Um ein neues Geschäftsfeld aufzumachen? Jop - er setzt "auf einen Schub unternehmerischer Kreativität" (wenn mal die Kosten etwas moderater sind) analog zu internetbasierten Unternehmen wie - ja Amazon. Man fragt sich an dieser Stelle, welche Visionen hierzulande Händler so haben.

Das HB-Männchen war noch verdammt, Nägel selbst in die Wand zu hämmern. Tapezieren oder den Aufbau der Möbel einem Dienstleistern zu überlassen, war keine Option. Heute müsste die Werbeikone nicht mehr zur Zigarette greifen, sondern zum Portemonnaie. Ikea will im November mit dem Tochterunternehmen TaskRabbit auch in Deutschland starten. Die Helfer verwandeln nicht nur Ikea-Einzelteile in funktionale Möbelstücke, sondern stehen auch für andere Reparaturen oder handwerkliche Dienste zur Verfügung. TaskRabbit funktioniert nach dem Uber-Prinzip. Potenzielle Mitarbeiter akkreditieren sich per App an und legen Stundensatz wie Verfügbarkeit fest. Auf dieser Basis werden ihnen Anfragen vermittelt, erklärt die Welt . Die Bezahlung inklusive Trinkgeld erfolgt bargeldlos. Kostenpunkt für Verbraucher? Noch nicht klar.