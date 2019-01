Liebe Leserin, lieber Leser, dem Kunden die gelieferte Ware einfach in die Wohnung zu stellen, könnte Handel und Logistikern etliche Sorgen nehmen. Manch ein Kunde findet das Konzept bequem. Die Mehrheit sieht das eher noch mit Grusel. In der Regel schlägt Bequemlichkeit auf Dauer alle Bedenken. Die Branche darf also noch auf einen Sinneswandel hoffen. Auch beim Mobile Payment und all dem Datenaustausch fragen sich alsbald vermutlich nur noch Experten: Wer hat an der Uhr gedreht?

Wann Delivery-Konzepte im Handel erfolgreich sind Einem auch sonst lesenswerten Beitrag von McKinsey über die Chancen der Lebensmittel-Lieferdienste kann man entnehmen, dass Picnic 14 Stopps pro Stunde schafft. Ein absoluter Fabelwert. Ein wenig ist der natürlich "geschummelt", weil sich Picnic nicht dem Endgegner Mehrwegpfandkiste stellt. Wie sich Picnic aufstellt, das erklärt Picnic-Geschäftsführer Frederic Knaudt auf der LZ Open am 23. und 24. Januar in Berlin. Auf dem Kongress diskutieren wir außerdem mit Guido Empen, Gebauer‘s fresh, und Christoph Kappes, Feneberg, über den Online-LEH. Thema: Wer soll das bezahlen? Kaufland könnte bis zu 100 Filialen der insgesamt 279 Standorte von Real übernehmen. Das will die Lebensmittel Zeitung wissen. Interesse an Märkten hat nach LZ-Informationen auch Edeka. Spannend wird dann auch, wer wohl das Online-Geschäft erbt. Real hatte seinen Lieferdienst zuletzt deutlich ausgebaut und das E-Commerce-Geschäft nach der Übernahme von Hitmeister deutlich gestärkt. Kaufland hatte in Sachen online zuletzt wenig Ambitionen gezeigt. Edeka müsste den Real-Marktplatz dann seinen Genossen erklären.

Rapper und Pop-Ikone Snoop Dogg steigt als Anteilseigner und Minderheitsgesellschafter beim Zahlungsdienstleister Klarna ein – und arbeitet in drei aufwändig produzierten Werbespots mit dem Slogan „Get Smoooth“ gleich auch als Testimonial für den PayPal-Rivalen. Dort tritt er als "Smoooth Dogg" an.

Das Miet-Commerce Start-up Grover ist mit Händlern wie Media-Markt, Gravis Tchibo, Conrad, Thalia und weiteren Händlern bereits gut im Geschäft. Das finden auch Investoren interessant. Jetzt hat das Berliner Start-up mit dem französischen Vermögensverwalter Eiffel Investment eine sogenannte Asset-Backed-Finanzierung über 20 Millionen Euro vereinbart.

INTERNATIONAL



Die Migros-Warenhausgruppe Globus reduzierte den Umsatz auch durch Restrukturierungen um 5,7 Prozent auf 808 Millionen Franken. Allerdings bejubelt man einen Online-Spung von 178 Prozent. Basis? Unklar.

Die Migros ist der größte Schweizer Online-Detailhändler. Zum Vergleich: Coop erzielte hier einen Umsatz von 782 Millionen Franken. Nach Coop hat auch die Migros 2018 ein neues Rekordergebnis eingefahren. Insgesamt erzielte die Migros einen Umsatz von 28,4 Milliarden Franken. Das sind 1,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Detailhandel kletterte der Umsatz um 1,9 Prozent auf 23,7 Milliarden Franken, im Onlinehandel kletterte der Umsatz um knapp 10 Prozent auf 2,1 Milliarden Franken. Davon entfielen 953 Millionen auf das Onlinewarenhaus Digitec Galaxus, das ein Wachstum von gut 14 Prozent hinlegte.

62 Prozent aller Haushalte wäre demnach ein Prime-Mitglied. Neue Schätzungen gehen davon aus, dass es Amazon in den USA auf über 101 Millionen Prime-Mitglieder bringt. Inaller Haushalte wäre demnach ein Prime-Mitglied.

Vudu gepflegt werden. Walmart gibt offenbar seine Pläne für einen neuen Video-Streaming-Service auf. Stattdessen soll der 2010 übernommene Dienstgepflegt werden.

TRENDS & FAKTEN

Irgendwann zahlen vermutlich alle mit der Uhr. Jetzt erstmal die Käufer der neuen Swatch-Uhren ( Demo-Video ). Die kann man in den Swatch-Stores mit der SwatchPay!-App personalisieren, die der Schweizer Uhrenhersteller gemeinsam mit G+D Mobile Security entwickelt und gestaltet hat. Die App bietet Anwendern die Möglichkeit, die Bezahlfunktion der Uhr in Verbindung mit ihrer persönlichen Zahlungskarte (Visa- und Mastercard-Kreditkarte oder Debitkarte) zu aktivieren. Im Backend generiert G+D dann einen Token mit exklusiven Kartenzugangsdaten, die auf das in der Uhr eingebettete Secure Element geladen werden. Doch wie weit ist der Handel wirklich in Sachen Mobile Payment? Das beschreibt etailment hier.

Voice Commerce? Sprachsteuerung? Und also so "HÄ?" Altersübergreifend verwenden gerade mal 16 Prozent der Befragten Sprachassistenten auf ihren Smartphones oder Tablets. Vielen ist das zudem kein Begriff. Am ehesten können sich bisher jüngere Nutzer der Altersgruppe bis 34 Jahre sowie Besitzer von Premium-Smartphones für die Sprachassistenten begeistern. Zu diesem Ergebnis kommt der Mobile Consumer Survey von Deloitte





Start-up des Tages Influencer Marketing soll so einfach buchbar werden, wie eine Anzeige und gleichzeitig planbar, messbar und transparent. Das Start-up BuzzBird will das bieten. Jeder fünfte Deutsche kann sich vorstellen, sich Pakete in - genau in - die Wohnung liefern zu lassen. 68 Prozent stehen der In-Home-Lieferung, wie sie beispielsweise Amazon in den USA erprobt, skeptisch gegenüber. Dies ist ein Ergebnis aus Online-Interviews der Marktforscher von YouGov





Jeder fünfte Deutsche kann sich vorstellen, sich Pakete in - genau in - die Wohnung liefern zu lassen. 68 Prozent stehen der In-Home-Lieferung, wie sie beispielsweise Amazon in den USA erprobt, skeptisch gegenüber. Dies ist ein Ergebnis aus Online-Interviews der Marktforscher von YouGov

