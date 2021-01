///// HANDEL INTERNATIONAL

Nach Asien werden Luxusgüter nun verstärkt auch in anderen Regionen rund um den Globus verstärkt auf Online-Portalen verkauft. Diese Veränderung, hervorgerufen durch die Corona-Krise, erkennt Fernando Fastoso, Luxus-Professor an der Hochschule Pforzheim, berichtet Internet World . Fastoso erwartet aber keine rückläufige Bedeutung des stationären Handels im Bereich der Luxusprodukte: "Eine erste Luxusuhr bestellt man mit Sicherheit nicht im Internet." Die Bedeutung des Luxus an sich werde sich aber verstärken, denn er habe auch einen sozialen Nutzen

Und wieder verlässt eine Traditionsmarke den britischen stationären Bekleidungsmarkt. 242 Jahre war Debenhams mit ihren zuletzt 118 Geschäften auf der Britischen Insel präsent, nun wechseln die Marke und die Webseite nach einem gescheiterten Rettungsversuch für 55 Millionen Britische Pfund den Besitzer, meldet BBC . Diese Vermögensteile liegen nun bei Boohoo. Der Online-Modehändler bezeichnet den Deal als "großen Schritt", konzentriert sich in der Zukunft auf das Online-Geschäft und wird die rund 12.000 Mitarbeiter nicht übernehmen. Nach eigenen Angaben war Boohoo nur an den Marken, nicht aber an den Verkaufsläden interessiert. Boohoo hatte in der Vergangenheit mit Oasis, Coast und Karen Millen andere Marken aus dem Bekleidungssektor übernommen und will hier die größte Plattform auf dem britischen Markt aufbauen. In der jüngeren Vergangenheit war das Unternehmen aber wegen der Arbeitsbedingungen und Bezahlung der Mitarbeiter angegriffen worden.