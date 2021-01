Im deutschen Online-Markt tauchen neue Namen auf. Aus Ubup wird Momox Fashion, Wildberries zieht es von Russland nach Deutschland. In der Schweiz erreichen die drei größten Lebensmittelanbieter im Online-Verkauf einen Wert von 500 Millionen Schweizer Franken und in Brüssel laufen neue Ermittlungen gegen Google.

Ubup verschwindet, Momox Fashion taucht auf

Im Hause Momox erwartet die Kunden ab dem 20. Januar ein Rebranding. Der Re-Commerce-Spezialist Momox unterzieht den Bereich der Second Hand Fashion einer Neuausrichtung, der Online-Shop wird von Ubup in Momox Fashion umbenannt. Der Webauftritt liegt nun hinter der Adresse momoxfashion.com und ist mit einem neuem Logo sowie veränderter Bildsprache und Tonalität versehen. Begleitet wird dieser Schritt von einer Werbekampagne inklusive TV-Spot. Unverändert bleibt das Produktportfolio an Bekleidung, Schuhen und Accessoires, der Ankauf erfolgt über Momox. Die Umbenennung ist Teil einer stärkeren Internationalisierung.



Wildberries kommt nach Deutschland

Der deutsche Online-Markt erhält einen neuen Mitspieler, berichtet t3n. Wildberries, der größte russische Anbieter im E-Commerce mit einem Umsatzvolumen von rund 4,9 Milliarden Euro, geht in Deutschland an den Start. Das Produktportfolio des Online-Kaufhauses, dessen hiesige Zentrale in Berlin sitzt, reicht von Bekleidung über Elektronik, Schuhe und Spielzeug bis hin zu Werkzeugen und Wohnartikeln. Deutschland ist ein weiterer Schritt innerhalb der internationalen und europäischen Expansionsstrategie des russischen Konzerns. Bislang war Wildberries in Polen und der Slowakei vertreten, geplant ist in der Folge der Einstieg in Frankreich, Italien und Spanien.



Sympatex wird neuer Partner beim E-Bay Upcycling Store

Der Hersteller von Funktionstextilien, Sympatex, kooperiert mit dem Nachhaltigkeitsangebot von E-Bay und Vaude, dem E-Bay Upcycling Store. Die Plattform versteigert an Interessierte für den Eigenbedarf Materialreste aus der Textilproduktion von Vaude und Sympatex. E-Bay und Vaude haben den Online-Marktplatz Anfang 2020 gestartet, die Erlöse fließen an die gemeinnützige Organisation Save the Children e.V.





