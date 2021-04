Auch in der IT wächst die Bedeutung der Nachhaltigkeit, doch am Bewusstsein und der Umsetzung der Ideen und Ansätze fehlt es immer noch in vielen Bereichen. Um dies zu ändern und die Digitalisierung nicht nur als Mittel für den Rest der Welt zu nutzen, sondern sie selbst zu einer nachhaltigen Industrie umzubauen, startet das Hasso-Plattner-Institut ein weltweites und branchenübergreifendes Forum. Schön zu sehen, dass das fundamentale Problem der Klimakrise weiter angegangen wird und die Weiterentwicklung nicht einen Bogen um die Online-Strategen macht. Der E-Commerce ist gefordert, einmal um sich von der technischen Seite her nachhaltig aufzustellen, auf der anderen Seite im Handel selbst, denn die Kunden legen immer mehr Wert auf nachhaltige Produkte und Lieferketten.

Forum für eine nachhaltige IT

Das Hasso-Plattner-Institut hat ein neues Forum gestartet, das sich mit dem Thema einer nachhaltigen Digitalisierung beschäftigt. Beim "clean-IT Forum" werden Spezialisten aus dem Bereich Nachhaltigkeit über eine klimafreundliche IT-Technik in Kombination mit einem niedrigeren Energieverbrauch diskutieren. Nach Einschätzung von HPI-Direktor Prof. Christoph Meinel ist die Digitalisierung zwar ein wesentlicher Faktor für eine Verringerung des CO2-Ausstoßes, doch die IT-Technik selbst habe einen zu hohen Energieverbrauch. Eine Belastung für das weltweite Klima müsse verhindert werden. Ein wesentlicher Bestandteil seien Entwicklung und Einsatz effizienterer Algorithmen, dies müsse von Politik und Wissenschaft unterstützt werden. Meinel will das Forum als internationale Austauschplattform für IT-Industrie, Politik, Forschungseinrichtungen und Interessensverbände etablieren. Es sei offen für alle interessierten Bezugsgruppen.

Beim Start in den Online-Handel können Marktplätze für Neueinsteiger eine Hilfe darstellen, doch viele stufen sie immer noch als Bedrohung ein. Autor Wolfgang Borgfeld geht der Frage nach, wie sich die neuen Online-Händler am besten verhalten sollen und für welche Vorteile die Online-Marktplätze sorgen können. An der Spitze steht der wesentlich verbesserte Zugang zu den Kunden.

Der Online-Handel bestimmt das Geschehen

Nach einer neuen Untersuchung des Kölner Instituts für Handelsforschung geht der Trend vom stationären zum elektronischen Handel unverändert weiter. Textilwirtschaft meldet, dass der Anteil der Personen, die Einkäufe aus dem Laden ins Internet verlegt haben, mittlerweile bei 43 Prozent liege. Vor zwei Monaten seien es rund ein Drittel gewesen. Die Resonanz auf Verkaufsprogramme wie Click & Meet und Click & Collect sei aber schwächer als vielfach angenommen. Zwar kennen die Verbraucher beide Services, bei Click & Collect geben 82 Prozent der Befragten dies an, doch genutzt werde die Dienstleistung nur von 17 Prozent. Click & Meet kennen 75 Prozent, doch nur acht Prozent der Befragten habe diese Einkaufsmöglichkeit in Anspruch genommen. Allerdings könne Click & Meet in zahlreichen Regionen zur Zeit nicht genutzt werden.





Das Containerschiff Ever Given wurde nach seiner Havarie im Suezkanal am 23. März am 29. März wieder freigeschleppt und konnte durch den Kanal fahren. Nun müssen die Unternehmen sich auf die teilweise sehr stark verzögerten Lieferketten einstellen und teilweise ihre Produktionsprozesse umstellen. Nun meldet der Anbieter für Lieferkettentransparenz Shippeo , dass sich die Verspätungen deutlich länger hinziehen als bislang befürchtet. Bei elektronischen Vorprodukten könne die Zeitspanne zwischen 25 und 60 Tagen betragen. Bis sich die Lieferketten wieder im Zustand vor der Havarie befinden, prognostiziert Shippeo eine Mindestdauer von rund zwölf Wochen. Die Verbraucher würden die Folgen in drei Wochen bemerken. Die Auswirkungen auf den weltweiten Handel könnten ein Volumen von sechs bis zehn Milliarden US-Dollar pro Tag erreichen. Auf der Produktseite erwartet Shippeo die größten Schwierigkeiten bei Textilien, Unterhaltungselektronik und Teilen für den Maschinenbau.

Der erste Handelstag an der Börse wurde für Deliveroo fast zu einem Desaster. Der Kurs des Lieferdienstes brach um rund 30 Prozent ein. Schon der Ausgabepreis hatte mit 3,90 Britischen Pfund fast an der unteren Grenze des angepeilten Wertes gelegen. Die Investoren wären skeptisch gewesen und seien es immer noch, meldet Der Spiegel , die Frage eines langfristigen Erfolgs sei unsicher. Es bleibe offen, ob die Verbraucher auch nach dem Ende der Pandemie das Essen weiterhin nach Hause bestellen oder doch wieder ins Restaurant gehen möchten. Auch der Umgang des Unternehmens mit den angestellten Kurierfahrern habe unter den potenziellen Aktionären zur Zurückhaltung geführt. In der Zukunft stehe Deliveroo unter Druck, um den Aktienkurs zu halten.