Immer mehr Unternehmen wird bewusst, welche Bedeutung klimaneutrale und nachhaltige Produkte und ein entsprechendes Verhalten haben. Und sie merken, dass sie ihre Geschäftspolitik entsprechend verändern müssen, und sie tun es auch. Die Verbraucher wollen einen besseren Klimaschutz haben, aber nicht dafür bezahlen. Die Unternehmen sind gefordert. Nun hat die Deutsche Post ihre Strategie, wie sie zu einem nachhaltigen Logistikunternehmen werden will. Stärker Richtung Nachhaltigkeit zieht es auch The North Face, ein größerer Fokus liegt auf dem Verkauf aufgearbeiteter Produkte. In der Schweiz baut Bio Suisse einen Online-Marktplatz für Bio- und Landwirtschaftsprodukte auf. Der Weg, den sie einschlagen, ist der richtige, nur müssen ihm noch sehr viel mehr Anbieter aus allen Bereichen folgen.

///// HANDEL NATIONAL



Die Deutsche Post will nachhaltiger werden

Das Bewusstsein in Bezug auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist in Deutschland vergleichsweise hoch, doch die Umsetzung ins tägliche Verhalten erfolgt nur schleppend. Fast zwei Drittel (64 Prozent) sehen in den verstärkten Online-Käufen ein Risiko für die Umwelt, aber nur 34 Prozent wollen auch die Kosten für eine umweltfreundliche Lieferung übernehmen, lauten einige Ergebnisse einer Studie der E-Commerce-Versandplattform Sendcloud. Einen klimafreundlicheren Warentransport will nun die Deutsche Post in die Wege leiten. Die E-Flotte soll bis 2025 auf 37.500 Fahrzeuge aufgestockt werden, 2022 sollen statt 15.000 dann insgesamt 21.500 Street Scooter auf den Straßen unterwegs sein und die Zahl der E-Trikes soll bis 2025 von 4.000 auf rund 9.000 anwachsen. Ausbauen will der Logistikspezialist auch den Anteil des Transports per Bahn von derzeit zwei Prozent auf langfristig 20 Prozent.



Mehr Wein fließt durchs Internet

Die Wanderung der Verbraucher von den Ladengeschäften ins Internet ist auch am Weinhandel nicht vorbei gegangen. Nach den Zahlen des Weinhändlers Hawesko haben Weintrinker sich ihre guten Tropfen im vergangenen Jahr immer öfter am heimischen PC bestellt, berichtet Internet World. Es sei sprunghaft nach oben gegangen, wird Vorstandschef Thorsten Hermelink zitiert. Bei der Verlagerung handele es sich um eine Entwicklung, die sich auch nach Ende der Coronakrise fortsetzen werde. Neben dem Online-Handel seien aber auch im Lebensmitteleinzelhandel höhere Verkaufszahlen zu verzeichnen gewesen. In den ersten drei Monaten dieses Jahres habe das Umsatzplus bei 28 Prozent auf eine Höhe von 159 Millionen Euro gelegen. Im vergangenen Jahr sei es um 11,6 Prozent auf 620 Millionen Euro nach oben gegangen, das Wachstum im Online-Handel habe bei 29 Prozent auf 230 Millionen Euro gelegen.





MeinAuto plant den Börsengang

Nach dem erfolgreichen Start an der Börse von Auto1 Anfang Februar will nun auch MeinAuto auf dem Börsenparkett vorfahren. In den nächsten Wochen soll es für den Online-Autohändler so weit sein, berichtet Onvista. Ziel des Schritts, durch den 150 Millionen Euro in die Kasse fließen sollen, sei eine Finanzierung des Wachstums, aber auch ein Abbau der Schulden. Es werde aber über ein wesentlich höheres Volumen spekuliert. Mit von der Partie seien die Investmentbanken Bank of America, Barclays, Citi, Jefferies und Uni Credit. Die Zahl der Neuwagenbestellungen habe im vergangenen Jahr bei 39.000 gelegen, der bereinigte Umsatz bei 212 Millionen Euro, einem Plus von elf Prozent.



The North Face baut den Re-Commerce aus

Die Zahl der Kleidungsstücke, die bei einem Fehler im Container landen, soll in den nächsten Jahren weniger werden. So lautet eine der Vorgaben von The North Face. Die Outdoormarke wolle bis 2025 nur noch mit recycelten oder nachwachsenden Stoffen arbeiten, heißt es bei Fashion United. In einem nächsten Schritt wollten die US-Amerikaner am 4. Mai in Deutschland die Re-Commerce-Plattform "The North Face Renewed" starten. Zum Verkauf sollen dort nur aufgearbeitete und reparierte Produkte stehen, gebrauchte Kleidungsstücke gehören nicht zum Portfolio. Das neue Portal ist Teil eines Nachhaltigkeitsprogramms, zu dem darüber hinaus Senkungen der Emissionen bis 2030 gehören.





///// HANDEL INTERNATIONAL

Kaufhaus für Luxusgüter in Großbritannien

In Großbritannien ist es so weit, nun gibt es auch den Einstieg in den Online-Luxushandel. Unter dem Namen BritYard öffnet das erste Kaufhaus für Luxusgüter seine virtuellen Türen. Zur Wahl stehen den Kunden unabhängige britische Marken, die für eine höhere Qualität und nachhaltige Produkte sorgen sollen. Dabei habe der Neuling das Ziel, auch für die traditionellen Kaufhäuser zum Konkurrent zu werden, berichtet



Online-Plattform von Bio Suisse vor dem Start

Bio Suisse verstärkt den virtuellen Vertrieb und geht mit der neuen Online-Plattform Biomondo an den Start, berichtet die



Biomondo solle zu einem Marktplatz für Unternehmen und Privatpersonen werden, die dort ihre eigenen Waren und Dienstleistungen oder die Dritter anbieten könnten, wird Bio-Suisse-Sprecher David Herrmann zitiert. Nach dem Start mit dem Handel von Maschinen und Dünger sollen in der zweiten Jahreshälfte die Schweizer Biohöfe folgen, 2022 sei der Aufbau einer Rohstoffhandelsplattform geplant. Auch der Verkauf an die Endverbraucher solle integriert werden. Dabei seien aber noch einige Fragen offen, denn der Bedarf nach einem Online-Angebot und die Anforderungen an den Aufbau der Logistik müssten genau evaluiert werden.