///// HANDEL INTERNATIONAL

Hellofresh konnte auch im vergangenen Quartal wieder einen kräftigen Nachfrageschub verzeichnen. In diesem Zeitraum entschlossen sich laut Wirtschaftswoche zwei Millionen Neukunden für ein Abo der Kochboxen. Die Abonnenten erhalten die Behälter mit Rezepten und abgemessenen Zutaten nach Hause geliefert. Die Gesamtzahl von 7,3 Millionen Kunden bedeute einen Anstieg um 37 Prozent in den ersten drei Monaten des Jahres. Auch bei Hellofresh werde die Coronakrise als Auslöser für den starken Zuwachs angegeben, in den USA seien zwei neue Lieferzentren in Betrieb genommen worden. Das Kundenwachstum habe auch zu Umsatzsteigerungen geführt, hier sei es um 116 Prozent auf 1,44 Milliarden Euro nach oben gegangen. Zu den 14 Ländern, in denen Hellofresh seine Dienste bislang anbiete, sollen in diesem Jahr noch Japan, Norwegen und Italien dazu kommen.In den USA will die nächste Supermarktkette einen Lieferdienst mit Drohnen starten. Nach Walmart plane nun auch Kroger den Einstieg, Partner für den Service werde Drone Express, berichtet The Verge . Noch im Frühling werde in Centerfield, Ohio, für ein Ladengeschäft der Lieferdienst für Babyprodukte, rezeptfreie Medikamente und Picknickwaren aufgenommen. Die Drohnen würden von für den Drohnenflug zertifizierten Piloten übernommen, die Lieferung können an feste Hausadressen, aber auch in Parks erfolgen.Bei Ebay könnte der Einsatz von Kryptowährungen wie Bitcoin möglich werden, berichtet die Zeit . Das Unternehmen sehe sich immer nach alternativen Zahlungsmethoden um, habe sich Vorstandschef Jamie Iannone geäußert. In der Vergangenheit habe die Handelsplattform Verfahren wie Apple oder Google Pay aufgenommen. Bereits 2013 habe es erste Überlegungen für die Akzeptanz von Kryptowährungen gegeben, die Pläne seien aber nicht umgesetzt worden.