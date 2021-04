In Deutschland diskutieren alle, ob im Parlament oder auf der Straße, über die Änderungen am Infektionsschutzgesetz. Dabei werden die Veränderungen für den Handel nicht so groß werden, wie befürchtet. Die Ausgangssperre nach 22 Uhr spielt für die Ladengeschäfte praktisch keine Rolle und in den meisten Bundesländern bleibt das Click & Collect möglich. Deutschland ist weit von den normalen Verhältnissen entfernt, aber wie die Städte diese Verhältnisse und ihre Attraktivität wieder gewinnen können, ist Thema der Digitalkonferenz "Zukunft Stadt" der dfv Mediengruppe. Dabei gibt es viele Ansätze. Ein immer stärker an Bedeutung gewinnendes Thema ist die Künstliche Intelligenz, wie eine neue Bitkom-Studie zeigt.

Pinterest und Shopify bauen die Kooperation aus

Pinterest und Shopify arbeiten in der Zukunft noch enger zusammen und weiten ihre Kooperation auf 27 weitere Länder aus. Zu diesen gehören neben Deutschland auch Australien, Österreich, Brasilien, Frankreich, Italien, Spanien, die Schweiz und das Vereinigte Königreich. Nach Angaben der beiden Unternehmen haben nun 1,7 Millionen Händler aus dem Shopify-Umfeld auch die Möglichkeit, ihre Produkte auf Pinterest zu präsentieren. Dies erfolgt dann über Produkt-Pins, die den Kunden direkten Zugriff für den Einkauf ermöglichen. Shopify-Händler erhalten die Möglichkeit mit Hilfe des dynamischen Retargeting mit den Kunden in Kontakt zu treten. Händler mit einem Pinterest-Geschäftskonto können bis zu 20 Informationen wie Währungen oder Verfügbarkeit bei den Produkten integrieren.



Kongress zur "Zukunft Stadt"

Die Pandemie hat die Handelswelt in den Innenstädten vor gewaltige Probleme und Existenzängste gestellt, dazu kommen der demografische Wandel und die Digitalisierung. Ein Weg in die Handelszukunft ist die Verknüpfung von Online und Offline. Die Innenstädte sollen für Schaufenster-Flaneure und zielstrebige Käufer gleichsam attraktiv sein. Wie sie das schaffen können und was sie lebenswert macht, darüber diskutieren beim branchenübergreifenden Digital-Kongress "Zukunft Stadt" der dfv Mediengruppe am 28. und 29. April Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sowie Boris Palmer (Oberbürgermeister Tübingen) und Christian Klemp, Sprecher der Geschäftsführung des Tübinger Handelsunternehmens Zinser. Aus der Lebensmittelbranche sind Dr. Johann Christian Jacobs aus der Bremer Jacobs-Dynastie, Alexander Schäfer, Mitglied der Geschäftsleitung von Edeka Hundrieser in Essen, und Dirk Freyberger, geschäftsführender Gesellschafter der Metzgerei Freyberger in Nürnberg dabei. Der Kongress wird an zwei Tagen live aus dem Studio der dfv Mediengruppe in Frankfurt übertragen. Zu Information und Anmeldung geht es hier.

Uber fährt in Berlin Essen aus

Uber steigt nun auch in Deutschland in den Essenslieferdienst ein. Der Anbieter Uber Eats soll in wenigen Wochen in Berlin starten, berichtet die Lebensmittelzeitung. Nach schlechten Zahlen im Fahrdienstgeschäft während der Pandemie, wollten die Uber-Verantwortlichen nun verstärkt auf Essenslieferdienste setzen. In der Vorbereitung seien erste Verträge mit diversen Restaurants in Berlin abgeschlossen worden, für die Lieferungen sei die Zusammenarbeit mit lokalen Dienstleistern vorgesehen.





Expedia mit neuem Auftritt

Auch für Expedia war das vergangene Jahr ein absoluter Tiefschlag. Das Online-Reisebüro hat die verlorene, quasi umsatzlose Zeit nun für eine



Klarna startet App-Funktion für CO2-Bilanz

Mit Hilfe einer neuen Funktion können Klarna-Kunden nun in der App die von ihnen verursachte CO2-Emission nachverfolgen. Ziel ist es, dass die Kunden eine bessere Transparenz über die Folgen ihres Konsumverhaltens erhalten und es gegebenenfalls anpassen können, heißt es von Unternehmensseite. Verfügbar ist die neue Anwendung insgesamt in 16 Märkten, Zugriff haben nach



StockX steigert Unternehmenswert

Die Resale-Plattform



