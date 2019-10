Den Porsche online oder auf dem Smartphone zusammenstellen, vielleicht sogar während Du auf den Bus wartest: Ist das jetzt das neue Einkaufs- und Markenerlebnis? Der Klick ein Kick? Für ein Produkt, das mehrere Zehn- oder – im Fall des Carrera – weit über 100.000 Euro kostet? Wollen Autoliebhaber solche Bestellungen nicht mehr zelebrieren? Den Geruch von Leder, Öl und Stahl genießen? Bei einem Glas Champagner den Vertrag unterzeichnen? Sind das Zeichen der digitalen Zeit? Ein Ausdruck von Bequemlichkeit? Ehrlich – mir wäre das zu alltäglich. Bei aller Liebe zum Ecommerce – Exklusives sollte unbestellbar bleiben. Echt jetzt.

///// HANDEL NATIONAL

Kapital der US-Beteiligungsgesellschaft Corsair Capital weiterwachsen und sicher auch besser in die USA expandieren. Für einen Anteil von rund 30 % bezahlte der neue Investor mehr als 35 Millionen Euro, berichtet das Das Münchner Startup IDNow kann mitweiterwachsen und sicher auch besser in die USA expandieren. Für einen Anteil von rund 30 % bezahlte der neue Investor mehr als 35 Millionen Euro, berichtet das Handelsblatt. IDNow bietet 250 Finanzdienstleistern wie der Commerzbank, BNP Paribas, der Royal Bank of Scotland oder N26 ein Verfahren an, mit dem sich neue Kunden per Videoanruf identifizieren und legimitieren können. Das Startup arbeitet bereits an weiteren Identifikationsverfahren – etwa die Onlineprüfung von Ausweisen durch künstliche Intelligenz.

DenDer Sportwagenhersteller startet gerade in Deutschland mit dem Ecommerce durch und will diesen bis 2020 in ganz Europa ausgerollt haben. Bis 2025 wiederum plant das Unternehmen, jeden zehnten Sportwagen online abzusetzen, weiß die Wirtschaftswoche. In den USA wird das Online-Geschäft gerade aufgebaut, in China soll es später ebenfalls angeboten werden. Zur Pressemitteilung geht's hier: Danach kommen online bereits verfügbare neue und gebrauchte Modelle zum Verkauf.