Das Jahr ist zwar gerade erst vier Monate alt und die Unsicherheit, wie es weiter gehen wird, ist riesig. Ob im Sommer die Fußball Europameisterschaft und später die Olympischen Spiele stattfinden können, ist mehr als fraglich, doch für den Handel wären sie ein Segen. Dies ist das Ergebnis einer neuen Studie von Ebay Ads, nach der die vergangenen Großereignisse einen Schub für das Konsumverhalten auslösten. Diese Chance verpasst Knuspr im Rhein-Main-Gebiet, denn der Einstieg des E-Food-Händlers in die Region erfolgt erst im November. Aber immerhin passt es für die Weihnachtssaison, in der der Handel dann mit einem neuen Siegel für Weihnachtsbäume werben kann.

///// HANDEL NATIONAL



Knuspr eröffnet zweiten deutschen Standort

Im Sommer will Knuspr in München den ersten Standort in Deutschland in Betrieb nehmen, nun hat der E-Food-Anbieter die Lage des zweiten Lagers bekannt gegeben. Im Rhein-Main-Gebiet wird in Bischofsheim eine 7.000 Quadratmeter Lagerfläche in ein Logistikzentrum umgebaut, die Eröffnung soll im November erfolgen. Die Leitung der beiden Zentren liegt beim CEO Erich Comor, der Aufbau einer regionalen Crew für das Rhein-Main-Gebiet soll in den nächsten Wochen erfolgen. Insgesamt sollen bis zum Jahresende an beiden Standorten rund 200 Mitarbeiter tätig sein. CEO Comor verspricht Produkte von regionalen Erzeugern und eine Belieferung der kompletten Liefergebiete und nicht nur ausgewählter Stadtteile.



Neues Siegel für Weihnachtsbäume

Ja ist denn heut‘ schon Weihnachten? Noch ist beim Blick auf den Kalender Zeit, aber die Frage der Bestellung der Bäume taucht, nicht zuletzt durch die in Deutschland immer größer werdende Holzknappheit, bald auf den Listen auf. Nun hat der Verband natürlicher Weihnachtsbaum e.V. in Zusammenarbeit mit Gutachtern ein neues Gütesiegel für Weihnachtsbäume entwickelt. Dieses Naturbaumsiegel soll den Kunden bei ihren Wünschen nach einer Verstärkung von Umwelt- und Klimaschutz einen umwelt- und ressourcenschonenden Anbau der Bäume zertifizieren. Der Handel soll das Siegel als Verkaufshilfe einsetzen können. Die vom Verband entwickelten 23 Kriterien dienen zu einer Bestätigung der Einhaltung des Artenschutzes sowie der Limitierung von Pflanzenschutzmitteln oder Dünger.





Webinar zur Sorgfaltspflicht entlang der Lieferkette

Die Lieferketten geraten immer stärker ins Blickfeld der Gesetzgeber, aber auch der Unternehmen. Nun hat das Kabinett Anfang März das neue Sorgfaltspflichtengesetz beschlossen. Geplant ist, dass es noch vor der Bundestagswahl verabschiedet wird, damit es dann 2023 in Kraft treten kann. Das Gesetz verpflichtet die Unternehmen, die Lieferketten ihrer Waren zu überprüfen. Zu den Prüfkriterien gehören die Menschenrechte und die Umweltschutzbestimmungen. Für Unternehmen mit mehr als 5.000 Beschäftigten greift das neue Gesetz ab 2023, für Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern ab 2024. Der TÜV Rheinland informiert Unternehmen am 4. Mai in einem Webinar über das neue Gesetz und die sich ergebenden Folgen und Auswirkungen auf Unternehmenspolitik und -praxis. In der einstündigen Veranstaltung informiert ein TÜV-Experte über den Geltungsbereich und die genauen Anforderungen sowie die Definitionen und Bedeutungen der Sorgfaltspflichten. Zu weiteren Informationen und Anmeldung geht es hier.



Baur Gruppe mit Rekordzahlen

Die Baur Gruppe hat das vergangene Jahr mit einem Außenumsatz in Höhe von 993 Millionen Euro, einem Plus von 17 Prozent, einen neuen Rekordwert erreicht. Nach einem Bericht von Onlinemarktplatz sei besonders das Unternehmen Baur mit der Webseite Baur.de ein wesentlicher Motor gewesen. Die Umsätze seien um 22 Prozent angestiegen, die Zahl der Besucher auf 114 Millionen, ein Zuwachs um 36 Prozent. Dabei stiegen die Kunden verstärkt auf Bestellungen über mobile Endgeräte um, zwei Drittel erfolgten auf diesem Weg, 40 Prozent mehr Umsatz als im vergangenen Jahr seien über die App geflossen. Auch für die Unito-Gruppe, unter deren Dach die Marken Otto, Universal, Quelle, Ackermann und Lascana aktiv sind, sei es mit dem Umsatz um 20 Prozent nach oben gegangen. In den nächsten Jahren solle es hier zu einem weiteren Ausbau des Angebots kommen, zu dem auch eine verstärkte Aufnahme nachhaltiger und regionaler Produkte gehöre.





///// HANDEL INTERNATIONAL

Amazon I: Verantwortlich für Produkte anderer Anbieter

Amazon hat in Kalifornien einen deutlichen juristischen Schlag erhalten. Ein Berufungsgericht in dem US-Bundesstaat hat entschieden, dass der Online-Konzern nach dortigem Recht auch für Produkte anderer Anbieter verantwortlich sei. Es lehnte die Argumentation Amazons ab, dass Amazon hier nur Marktplatz sei. Die Produkte der anderen Anbieter seien bei Amazon aufgelistet, aber nur mit einem kleinen Hinweis, dass es sich um externe Produkte handle, versehen, berichtet



Amazon II: Drittnutzung von Kundendaten war bekannt

Bei Amazon ist es in den vergangenen Jahren mehrfach zur Nutzung von Kundendaten durch weitere Anbieter gekommen. In einem internen Papier weise die Unternehmensführung darauf hin, dass 2015 rund 4.700 Mitarbeiter, die auch selbst Produkte verkaufen, Zugriff auf Kundendaten externer Anbieter hatten, berichtet



