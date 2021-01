///// HANDEL INTERNATIONAL

Hello Fresh hat für seine Versanddienste in Großbritannien, Deutschland und Österreich einen neuen Partner gefunden. Die Leitung liegt nun in den Händen von Metapacks Delivery Manager, einer Systemlösung des Anbieters von E-Commerce-Liefertechnologien Metapack. Hello Fresh erwartet sich durch die neue Kooperation den Zugang zu einer Datenbank von rund 4.900 Lieferservices, womit sich die Geschwindigkeit der Lieferungen verbessern soll.



Der Essenslieferant Deliveroo weitet sein Städteumfeld in Großbritannien um weitere 100 Destinationen aus, heißt es bei Reuters . In Regionen, in denen das Unternehmen seine Dienste bereits anbietet, soll der Servicebereich ausgebaut werden, neue Städte sollen in diesem Jahr ebenfalls dazu kommen. Ziel ist es, rund zwei Drittel der Bevölkerung auf den britischen Inseln zu erreichen und von der Zunahme der Nachfrage nach Lieferung in Mahlzeiten im Laufe der Coronakrise zu profitieren. Amazon ist mit 16% an Deliveroo beteiligt.

Auch in den USA hat die Corona-Krise für einen Boom im Online-Weihnachtsgeschäft gesorgt. Nach einer Untersuchung von Adobe Analytics wuchs der E-Commerce gegenüber 2019 um 32,2% auf 188,2 Milliarden US-Dollar. Im November wurde für diesen Monat erstmals die Schallmauer von 100 Milliarden US-Dollar überwunden. Die Analysten aus dem Haus Adobe erwarten für 2021, mindestens aber für die ersten Monate, einen weiteren Anstieg. Besonders zulegen konnten der Spielwarensektor (plus 50%) und der Handel mit Juwelen (plus 66%). Dabei zog der Online-Kauf früher an als gewohnt, denn bereits im Oktober starteten die Kunden in den virtuellen Geschäften, voraussichtlich um den Aufenthalt in überfüllten Gänge in den Geschäften zu vermeiden, so die Konsumforscher. Stärker genutzt wurden in der Weihnachtszeit auch Lastschrift oder Rechnung als Bezahlmethoden, der Zuwachs lag bei 103%.