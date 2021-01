///// HANDEL INTERNATIONAL

Der Lieferdienst Deliveroo hat in Italien einen kräftigen Rückschlag hinnehmen müssen. Ein Gericht in Bologna stuft den Algorithmus einer App, mit der sich die Fahrer zur Übernahme bestimmter Fahrten an- und abmelden, als diskriminierend ein, heißt es in Medienberichten . Der Lieferservice habe die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter mit dem Einsatz diskriminierender Maßstäbe bewertet. So würden Abwesenheit aus gesundheitlichen Gründen und Fehlzeiten nicht unterschiedlich eingestuft.



Und wieder war der Online-Handel der Retter in der Corona-Krise. In Großbritannien konnte sich das Bekleidungsunternehmen Next mit Hilfe eines starken Online-Geschäfts mit geringeren Schäden als befürchtet durch die Wochen des Lockdowns auf der Insel manövrieren. Im E-Commerce lag das Plus von Mitte Oktober bis Weihnachten bei 38%, im stationären Vertrieb gab es ein Minus von 43%.

Amazon macht den nächsten Schritt, um noch unabhängiger und autonomer von der restlichen Weltwirtschaft arbeiten zu können. Der Online-Gigant vergrößert seine 2016 gestartete Flugzeugflotte und kauft elf weitere Maschinen der US-Fluggesellschaften Delta und Westjet, darunter auch Boeing 767-300. Die Flugzeuge sollen nun von Passagier- in Frachtversionen umgebaut werden und bis 2022 sollen sie dann alle die Flotte verstärken, teilt das Unternehmen mit. Betrieben werden sie von externen Unternehmen. Die erste Basis außerhalb der USA hat Amazon im vergangenen Jahr am Flughafen Leipzig/Halle eröffnet. 2020 hat der Konzern weltweit 400.000 neue Mitarbeiter eingestellt, am heimischen Standort Washington State ist er nun der größte Arbeitgeber vor Boeing.