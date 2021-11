Zwei Meldungen aus den USA, die illustrieren, welche Dimensionen die Lieferketten-Probleme mittlerweile angenommen haben: 1) Der Transport eines Standard-Containers mit Möbeln aus Asien in die USA sei fünfmal teurer als 2019, so Businessinsider.com – und das bedeute, dass die Versandkosten den Wert der Möbel erreichen. 2) In den Containerhäfen von Los Angeles und New York/New Jersey summiert sich der Leerlauf der LKW-Fahrer 2021 bisher auf satte 50 Jahre. Was für ein denkwürdiges Jahr.

///// HANDEL NATIONAL

Zalando: Mehr Umsatz, mehr Marketing, weniger Gewinn

Das Besondere am 3. Quartal 2021: Es war seit längerem das erste ohne großen Lockdown. Dass Modehändler Zalando seinen Umsatz in dieser Zeit um 23,4 Prozent auf 2,28 Mrd. Euro steigerte (das Bruttotransaktionsvolumen um 25,3 Prozent auf 3,1 Mrd. Euro), könnte daher ein weiteres Zeichen für die Dauerhaftigkeit des Online-Booms sein. Der Gewinn (Ebitda) des Unternehmens dagegen ging von 118,2 Mio. auf 9,8 Mio. Euro zurück. Wie Textilwirtschaft.de berichtet, führt das Unternehmen den Unterschied auf die Sonderkonjunktur des Vorjahresquartals zurück, zudem seien damals Pandemie-Rückstellungen aufgelöst worden und ins Ergebnis eingeflossen, während Zalando im abgelaufenen Quartal 36 Prozent mehr für Marketing ausgegeben habe.



Französischer Autoteilehändler Oscaro steigt in Deutschland ein

Stoßdämpfer, Zündkerzen, Lenkstangen: Der französische Autoteilehändler Oscaro (Teil der PHE Group) hat eine deutsche Website eröffnet. Gleichzeitig sei eine neue mobile App für den Onlineshop eingeführt worden (iOS und Android), teilt das Unternehmen mit. Die Seite biete mehr als eine Million Produkte, darunter Originalteile "fast aller in Deutschland vertretenen Marken und Modelle", aber auch baugleiche Teile. Zielgruppe seien reparaturunerfahrene Privatleute wie erfahrene Schrauber. Deutschland ist der jüngste Schritt einer eher gemächlichen Expansionsstrategie: 2006 Spanien, 2015 Belgien, 2017 Portugal.



Maximilian Gassner führt Orderchamp in Deutschland

Im März ist die niederländische Großhandels-Plattform Orderchamp offiziell in Deutschland gestartet und kündigte damals auch eine Niederlassung an. Die gibt es jetzt: Orderchamp hat eigenen Angaben zufolge ein Büro in Berlin eröffnet und Maximilian Gassner zum Country Manager ernannt. In den kommenden Monaten sollen zwölf Stellen in den Bereichen Account Management, Customer Support, Entwicklung und Marketing besetzt werden. 15.000 deutsche Einzelhändler und Marken seien auf dem digitalen und kuratierten Marktplatz bereits vertreten (insgesamt 75.000). Im laufenden November will das Unternehmen zu ihnen auf Roadshow gehen, nennt dazu allerdings keine Details.

///// HANDEL INTERNATIONAL USA: Zwölfmal mehr Black-Friday-Werbe-Mails als 2020





Österreich: Wolford baut digital groß um

Der österreichische Bekleidungsanbieter Wolford setzt sich digital neu auf. Ziel des Programms "Wolford X" sei "eine zusammenhängende physische und digitale Markenwelt", die im Juli 2022 live geschaltet werden soll,



USA: Bed Bath & Beyond gründet Marktplatz

Der US-amerikanische Innenausstatter Bed Bath & Beyond geht den Weg aller Onliner und baut seinen Online-Shop zu einem Marktplatz aus: Nahtlos in den Shop integriert werden soll "ein Sortiment wichtiger Produkte aus einer stark kuratierten Auswahl an Drittanbieter-Marken",

Auch in Deutschland machen Ratschläge die Runde, Weihnachtsgeschenke sollten 2021 rechtzeitig besorgt werden , da Lieferengpässe zu Problemen kurz vorm Fest führen könnten. In den USA hat das zu einer Art Überreaktion geführt: Dort werden gegenwärtig zwölfmal so viele Werbe-E-Mails zum "Black Friday" gezählt wie 2020. Businessinsider.com berichtet über entsprechende Zahlen des E-Mail-Marketers Klayvio. Das könnte eine sich selbst erfüllende Prophezeiung werden.Der österreichische Bekleidungsanbieter Wolford setzt sich digital neu auf. Ziel des Programms "Wolford X" sei "eine zusammenhängende physische und digitale Markenwelt", die im Juli 2022 live geschaltet werden soll, zitiert Textilwirtschaft.de das Unternehmen . Eine Omnichannel-Lösung solle die Verbindung zwischen E-Commerce und stationärem Handel mit einem zentralen Order-Management sichern und eine mobile Kassen-Lösung bereitstellen.Der US-amerikanische Innenausstatter Bed Bath & Beyond geht den Weg aller Onliner und baut seinen Online-Shop zu einem Marktplatz aus: Nahtlos in den Shop integriert werden soll "ein Sortiment wichtiger Produkte aus einer stark kuratierten Auswahl an Drittanbieter-Marken", so das Unternehmen . Gleichzeitig habe man mit dem Lebensmittel-Großflächenbetreiber Kroger vereinbart, dass die eigenen Produkte in dessen Online-Shop aufgenommen werden. ///// TRENDS & TECH